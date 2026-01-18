Si sveglia a letto e trova pitone di 2 metri e mezzo arrotolato sul petto: “Pensavo fosse il cane”

“L’ho toccato ed era liscio, ho capito che non era il mio cane” ha rivelato la donna che ha subito svegliato il marito nella loro casa di Brisbane. “Lui mi ha detto: Tesoro non muoverti. C’è un pitone di 2 metri e mezzo su di te”, ha raccontato la donna.

Durante il sonno aveva avvertito che qualcosa di pesante le era salito addosso adagiandosi sul suo stomaco ma la donna credeva fosse il suo cagnolino che si era andato a rannicchiare sul letto. Quando si è svegliata, però, ha scoperto con terrore che in realtà non si trattava dell’animule domestico ma di un grosso serpente: un pitone di 2 metri e mezzo arrotolato sul petto. È la spaventosa esperienza vissuta da una donna australiana, Rachel Bloor, all’interno della sua bitazione di Brisbane, nel Queensland.

I fatti ad inizio settimana mentre la donna dormiva nella sua camera da letto al secondo piano della casa. Durante la notte tra lunedì martedì scorsi, il serpente si è insinuato nell’abitazione da una finestra e quando lei si è addormentata, forse attirato dal calore, si è piazzato su di lei. Bloor ha detto alla Bbc che inizialmente credeva che il peso che aveva sullo stomaco e sul petto fosse il suo cane ma poi, allungando la mano si è accorta che in realtà si trattava di qualcosa di liscio che si muoveva.

"Con mio orrore, ho capito che non era il mio cane" ha rivelato la donna che ha subito svegliato il marito accanto a lei chiedendo di accendere le luci. "Lui mi ha detto: Tesoro non muoverti. C'è un pitone di 2 metri e mezzo su di te", ha ricordato. “Era così grande che, nonostante si fosse raggomitolato su di me, parte della sua coda era ancora fuori dalla persiana” ha rivelato.

A quel punto però la signora si è calmata e con sangue freddo ha affrontato la situazione insieme al consorte. La sua prima preoccupazione è stata quella di far uscire i cani di famiglia dalla stanza prima che la situazione degenerasse. “Pensavo che se il mio cane si fosse accorto che c'era un serpente, sarebbe stata una carneficina", ha dichiarato. Quando il marito ha portato via i cani, lentamente è scesa dal letto, quasi scivolando da sotto le coperte, e infine ha afferrato il rettile.

“Non sembrava particolarmente spaventato, si muoveva in mano, L'ho afferrato e lanciato dalla finestra" ha rivelato la donna affermando che, nonostante l'incontro spaventoso, si è sentita confortata dal fatto che non si trattava di un altro animale. “I rospi ad esempio mi spaventano molto di più, mi fanno venire i vomiti", ha raccontato. L’animale è stato poi identificato come un pitone tappeto, un serpente non velenoso comunemente diffuso nelle regioni costiere dell'Australia.