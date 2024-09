video suggerito

Si sposano in chiesa dopo 17 anni di convivenza, 3 mesi dopo la donna lo tradisce col prete delle nozze Lo scandalo in Francia, a Brignoles, dove la vicenda è diventata di pubblico dominio domenica scorsa quando i parrocchiani hanno appreso che il parroco era stato costretto alle dimissioni. Lo sposo tradito: "Sono scioccato. Sono una persona molto religiosa. Mi sono fatto tatuare anche la Vergine sull'avambraccio".

A cura di Antonio Palma

Avevano deciso di convolare a nozze anche in chiesa dopo 17 anni di lunga convivenza ma, a tre mesi dal matrimonio, l’uomo ha scoperto che la sposa lo aveva tradito proprio col prete che aveva celebrato le nozze. Lo scandalo in Francia a Brignoles, dove la vicenda è diventata di pubblico dominio domenica scorsa quando con grande sgomento i parrocchiani hanno appreso che il parroco era stato costretto alle dimissioni dal vescovo.

“Padre Gerson ha lasciato la parrocchia di Brignoles venerdì 23 agosto. Mi ha presentato le sue dimissioni che ho accettato. Viveva in flagrante contraddizione con i suoi impegni, in particolare con quello del celibato”, si legge nella missiva ai parrocchiani di monsignor Touvet, vescovo coadiutore di Fréjus-Tolone, letta dal vicario generale che ha officiato la messa domenicale, padre Lionel, in una chiesa quasi piena.

“Padre Gerson aveva una relazione inappropriata con una donna adulta e sposata. L'ho appreso qualche giorno fa. È stato un vero shock. Ho una certa sensazione di tradimento” ha aggiunto il vicario davanti ai fedeli, proseguendo: “Anche se noi preti solleviamo la questione del celibato, non andiamo con una donna sposata. Non conduciamo una doppia vita. Veramente il sentimento di tradimento è grande”.

Un annuncio che ha lasciato senza parole molti parrocchiani, come riferiscono molti giornali francesi tra cui Le Parisien, ma alcuni lo sapevano già visto che il prete aveva già ammesso la relazione adultera dopo essere stato scoperto.

Il più sconvolto di tutti però è lo sposo tradito, un 37enne che vive a Brignolais da due anni. "Sono scioccato. Sono una persona molto religiosa. Mi sono fatto tatuare anche la Vergine sull'avambraccio sinistro” ha raccontato l’uomo a Var Matin che ha raccolto il suo sfogo. “Ho vissuto con mia moglie per 17 anni. Abbiamo cresciuto insieme due figli e tre mesi fa ci siamo risposati in chiesa, non avrei mai potuto immaginare quello che è successo” ha ammesso.

Il parroco dimissionario intanto è stato allontanato dalla comunità locale ma del suo ruolo nella chiesa potrà decidere solo il Vaticano. “La Chiesa è misericordiosa ma il mantenimento dello status di sacerdote non è deciso a livello diocesano. Spetta a Roma decidere”, assicurano infatti dalla diocesi francese.