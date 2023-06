Si sporge dal ponte del Gran Canyon National Park e precipita per 1200 metri: morto un turista Un turista ha perso la vita dopo un volo di circa 1200 metri dallo Sky Walk, il ponte di vetro che sporge sul Gran Canyon National Park. Le indagini sulla sua morte sono ancora in corso.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un turista è precipitato dallo Sky Walk, ponte di vetro a forma di ferro di cavallo che sporge per circa venti metri dalle pareti del Gran Canyon National Park. I fatti narrati dal Daily Mail risalgono alla mattina del 5 giugno ma le indagini sono ancora in corso. Non è infatti chiaro come il turista sia riuscito ad eludere la sorveglianza e a sporgersi più di quanto consentito dal ponte panoramico. L'uomo è precipitato nel vuoto per oltre 1200 metri, morendo sul colpo.

Il ponte sporge per circa 20 metri dalle pareti del Canyon ed è pensato per permettere ai turisti di osservare il fiume Colorado che scorre appena sotto. Gli incidenti nel Parco del Gran Canyon sono stati per anni molto frequenti, ma il numero di persone ferite o decedute è sensibilmente diminuito con le nuove norme di sicurezza. Negli ultimi 5 anni, secondo il Freedom of Information Act, sono almeno 6 le persone che hanno perso la vita durante una gita e 56 quelle scomparse.

Il ponte panoramico nella riserva degli indiani Hualapai

Gli incidenti accadono per svariati motivi, ma il rischio di morte aumenta a causa della vastità dell'area che rende più difficili le operazioni di salvataggio e le ricerche dei dispersi. A raccontare questo fenomeno, è Ken Phillips, ex capo dei servizi di emergenza dell'area attualmente in pensione. "In questi luoghi – ha sottolineato – cercare una persona ferita o scomparsa è come cercare un ago in un pagliaio".

Il ponte è stato costruito nella riserva degli indiani Hualapai ed è costituito da lastre di vetro spesse 10 cm. Può essere attraversato da 120 persone alla volta. Il percorso panoramico può accogliere fino a 3mila visitatori al giorno e nel 2012 è stato "occupato" dagli indiani Hualapai, che rivendicano la proprietà del luogo e la gestione dei proventi della struttura turistica.