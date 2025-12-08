Esteri
video suggerito
video suggerito

Si sente odore di bruciato su un volo partito da Londra: atterraggio di emergenza a Edimburgo

Il volo UA949 della United Airlines è partito dall’aeroporto di Heathrow a Londra poco dopo le 14 di giovedì 4 dicembre con direzione San Francisco. Dopo aver sentito un forte odore di bruciato a bordo ha eseguito un atterraggio d’emergenza a Edimburgo.
Segui ora Fanpage.it nel tuo feed di Google.
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine

Atterraggio di emergenza a Edimburgo per un volo partito da Londra e diretto a San Francisco. Poco dopo il decollo i passeggeri hanno sentito un forte odore di bruciato e così il pilota ha deciso di non proseguire la rotta ma di atterrare in Scozia.

Stando alle informazioni su quanto accaduto, il volo UA949 della United Airlines è partito dall'aeroporto di Heathrow poco dopo le 14 di giovedì 4 dicembre per un viaggio di 10 ore verso San Francisco. Il Boeing 777 per alcuni minuti ha sorvolato il Regno Unito verso nord, in direzione dell'Islanda, ma dopo circa un'ora e mezza di volo si sarebbe sentito il forte odore. Così l'equipaggio ha lanciato il codice di emergenza richiedendo e ottenendo il permesso di un atterraggio d'emergenza. Il volo United è atterrato inaspettatamente all'aeroporto di Edimburgo intorno alle 16:30.

Fortunatamente nessuno si è sentito male. Tutto è avvenuto in assoluta sicurezza. L'aeroporto di Edimburgo infatti ha subito liberato la pista e preparato i servizi di emergenza. Dando al Boeing 777 l'assoluta priorità.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra
In Ucraina
Cosa cambia per l'Ucraina e la Russia dopo le parole di Trump sull'Unione Europea
Perché Trump vuol distruggere l’Unione Europea
Francesco Cancellato
Telefonata Meloni-Zelensky, la premier rinnova sostegno a Kiev: cosa si sono detti i due leader
Per il Cremlino la nuova strategia degli USA sull'Europa è in linea con la visione di Mosca
La cupola protettiva di Chernobyl non riesce più a contenere le radiazioni, spiega l'AIEA
Il generale Battisti: “Gli USA vogliono che l’Europa si difenda da sola entro il 2027. Ma non siamo pronti”
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views