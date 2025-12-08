Si sente odore di bruciato su un volo partito da Londra: atterraggio di emergenza a Edimburgo

Il volo UA949 della United Airlines è partito dall’aeroporto di Heathrow a Londra poco dopo le 14 di giovedì 4 dicembre con direzione San Francisco. Dopo aver sentito un forte odore di bruciato a bordo ha eseguito un atterraggio d’emergenza a Edimburgo.

Stando alle informazioni su quanto accaduto, il volo UA949 della United Airlines è partito dall'aeroporto di Heathrow poco dopo le 14 di giovedì 4 dicembre per un viaggio di 10 ore verso San Francisco. Il Boeing 777 per alcuni minuti ha sorvolato il Regno Unito verso nord, in direzione dell'Islanda, ma dopo circa un'ora e mezza di volo si sarebbe sentito il forte odore. Così l'equipaggio ha lanciato il codice di emergenza richiedendo e ottenendo il permesso di un atterraggio d'emergenza. Il volo United è atterrato inaspettatamente all'aeroporto di Edimburgo intorno alle 16:30.

Fortunatamente nessuno si è sentito male. Tutto è avvenuto in assoluta sicurezza. L'aeroporto di Edimburgo infatti ha subito liberato la pista e preparato i servizi di emergenza. Dando al Boeing 777 l'assoluta priorità.