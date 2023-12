Si lamenta e getta il cibo in faccia alla cameriera, condannata a lavorare nel fast-food per due mesi La singolare pena inflitta da un giudice statunitense a una donna di 39 anni che, non contenta del servizio ricevuto nel locale, aveva lanciato una ciotola di cibo caldo in faccia alla cameriera. Il giudice: “Ha continuato a lamentarsi del cibo anche durante l’udienza”.

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una condanna a due mesi di lavoro come cameriera in un fast food, è la singolare pena inflitta da un giudice statunitense a una donna di 39 anni che, non contenta del servizio ricevuto nel locale, aveva inveito contro una delle cameriere, arrivando a lanciargli addosso e in pieno volto una ciotola di cibo caldo. È accaduto in Ohio dove la protagonista dell'episodio, una 39enne madre di quattro figli, è stata condannata per aggressione.

Messa di fronte alle prove a suo carico, tra cui un video dell'accaduto girato col telefonino da altri clienti e diffuso sui social, la donna si è dichiarata colpevole e si è scusata per il suo comportamento. Per questo il giudice del tribunale municipale Timothy Gilligan le ha dato la possibilità di scegliere tra una pena detentiva di 90 giorni o una pena di 30 giorni oltre a 60 giorni di lavoro in un fast food.

"Vuoi metterti nei suoi panni per due mesi e imparare come le persone dovrebbero trattare le altre persone o vuoi passare il tuo tempo in prigione?" ha chiesto Gilligan alla 39enne Rosemary Hayne durante l'udienza. "Voglio mettermi nei suoi panni", ha risposto Hayne. La donna ora dovrà trovare autonomamente un lavoro in un fast food per due mesi e dovrà far approvare il suo lavoro dal tribunale. La sentenza stabilisce che deve lavorare almeno 20 ore settimanali per otto settimane e mezzo.

Leggi anche Cane resta accanto al corpo del padrone morto per due mesi, come ha fatto Finney a sopravvivere

Il suo avvocato, interpellato dalla Cnn, ha detto che la donna non aveva precedenti penali prima dell'incidente e che è veramente dispiaciuta per l'episodio avvenuto lo scorso settembre in uno dei fast food Chipotle ai danni della 26enne Emily Russell.

“Non me lo aspettavo affatto. Ho semplicemente sbattuto le palpebre e c'era della panna acida che mi gocciolava dai capelli”, ha dichiarato la cameriera, aggiungendo: "Poi qualcuno ha chiamato la polizia". La giovane si è detta soddisfatta della sentenza di Hayne: "Otterrà ciò che si merita. Imparerà a lavorare nei fast food e, si spera, che possa cambiare".

Oltre al tempo trascorso in prigione e al lavoro nei fast food, la 39enne dovrà pagare una multa di 250 dollari e sarà in libertà vigilata per due anni. Il giudice ha rivelato alla Cnn che lui non è sicuro che la donna sia effettivamente dispiaciuta come ha affermato in tribunale, sottolineando che ha continuato a lamentarsi del cibo anche durante l'udienza. Gilligan ha detto di aver pensato alla possibile sentenza insolita un paio di giorni prima dell'udienza: "Ogni volta che guardavo il video, ero sempre più turbato e ho pensato a cosa altro potevo farle fare piuttosto che farla stare semplicemente in prigione".