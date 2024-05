video suggerito

Si fa mangiare vivo da un’anaconda: l’esperimento dell’ambientalista. “È stato terrificante” Il naturalista ed esperto di serpenti Paul Rosolie ha raccontato al New York Post l’esperimento avvenuto dieci anni fa per il programma ‘Eaten Live’, letteralmente ‘Mangiato Vivo’. “L’ultima cosa che ricordo è stata la sua bocca spalancata e tutto è diventato nero…” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paul Rosolie è un ambientalista, autore e regista americano, famoso per la sua dedizione alla protezione della fauna selvatica e alla conservazione dell'ambiente. Nel corso degli anni il suo lavoro lo ha condotto nelle fitte e pericolose giungle dell'Amazzonia, con l'obiettivo di evidenziare l'importanza di preservare alcuni degli ecosistemi più ricchi di biodiversità e minacciati del mondo.

Grande esperto di serpenti, 10 anni ha ha deciso di vedere i suoi amati rettili ancora più da vicino: precisamente da dentro la pancia di un'anaconda verde. Ha accettato infatti di essere letteralmente mangiato vivo da questo gigantesco animale. L'esperimento, realizzato da Rosolie per il programma "Eaten Alive" in onda su Discovery Channel, è stato però interrotto quando la forza di stritolamento del serpente si è dimostrata essere più forte del previsto.

"L'ultima cosa che ricordo è stata la sua bocca spalancata e tutto è diventato nero. Mi sono afflosciato e l'ho lasciato fare…", ha detto il 36enne al New York Post. L’uomo ha dovuto infatti essere salvato dai suoi compagni prima di venire davvero divorato dall’enorme serpente. "Volevo davvero mostrare alla gente il potere di queste creature con la missione di proteggere i loro habitat", ha provato a spiegare.

Le anaconde sono un gruppo di grandi boa che si trovano nelle zone tropicali del Sud America. Sono noti per uccidere le loro prede stritolandole. "Ogni volta che espiri, non lo fai mai veramente. Di fatto non respiri. Provi ad espirare e il serpente stringe di più, e poi quando provi a inspirare, non esce fuori nulla. E quindi non potevo nemmeno chiedere aiuto. È stato terrificante", ha spiegato Rosolie.

Secondo il National Geographic, tenendo conto sia del peso che della lunghezza, l'anaconda verde è il serpente più grande del mondo, raggiungendo i nove metri di lunghezza e pesando fino a 227 kg.