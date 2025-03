Si aggrava il bilancio delle tempeste negli Usa: almeno 40 morti, nei video la violenza dei tornado Si è aggravato ancora il bilancio delle vittime delle tempeste, dei tornado e degli incendi che stanno colpendo la zona centrale e meridionale degli Stati Uniti: almeno 40 i morti e decine i feriti. Diversi edifici sono stati distrutti, camion ribaltati sulle strade e alberi sradicati. “Monitoriamo la situazione negli Stati del Sud e in Midwest”, ha scritto il presidente Donald Trump. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

Si è aggravato ancora il bilancio delle vittime delle tempeste, dei tornado e degli incendi che da giorni stanno colpendo la zona centrale e meridionale degli Stati Uniti. È infatti salito a 40 il numero dei morti, mentre decine di persone sono rimaste ferite, riferiscono le autorità locali.

"Stiamo monitorando attentamente i tornado e le tempeste che hanno colpito molti Stati del Sud e del Midwest", ha scritto ieri, domenica 16 marzo, il presidente Donald Trump sulla sua piattaforma Truth Social. "La Guardia Nazionale è stata dispiegata in Arkansas e la mia amministrazione è pronta a supportare le autorità locali nei loro sforzi per aiutare le loro comunità a riprendersi dai danni", ha aggiunto.

Lo stato del Missouri, con 12 vittime, risulta il più colpito dal sistema di bassa pressione, che ha lasciato dietro di sé una scena di devastazione, con edifici completamente distrutti, mezzi pesanti ribaltati sulle strade e alberi sradicati.

Lo Stato è seguito dal Kansas con 8 decessi causati da un tamponamento durante una tempesta di sabbia e dall'Oklahoma con 4 dove sono avvenuti diversi incendi. La maggior parte dell'Alabama è stata gravemente colpita e qui almeno 3 persone sono morte.

"I danni sono ingenti", ha detto il governatore del Missouri Mike Kehoe in una dichiarazione pubblicata su X dopo aver visitato le zone più colpite. "Ho trascorso la giornata di ieri sul campo, osservando la devastazione in prima persona e incontrando i primi soccorritori, le squadre di emergenza e i leader locali che stanno lavorando instancabilmente per aiutare le nostre comunità a riprendersi. La loro dedizione è eroica".

"Ho avuto anche l'opportunità di ascoltare direttamente i cittadini del Missouri che hanno perso così tanto, ma che, nonostante la distruzione, la loro resilienza e la loro determinazione a ricostruire sono fonte di ispirazione. – ha aggiunto – È una lunga strada, ma siamo in questa situazione insieme. Il mio team e io continueremo a lavorare 24 ore su 24 per portare le risorse dove sono più necessarie".

Una famiglia di Tylertown, in Mississippi, ha ripreso e pubblicato sui social un video in cui si vede la potenza devastante di uno dei tornado che hanno colpito la zona, sradicando alberi e spazzato via interi quartieri.

Il sistema meteorologico, in fase di indebolimento ma ancora instabile, si sta spostando verso il Sud-Est e il Medio Atlantico degli Stati Uniti, portando temporali, grandine e venti, mentre si teme la formazione di altri tornado.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha registrato circa 1.800 tornado in tutto il paese nel 2024, il secondo numero più alto dopo il 2004, che hanno ucciso 54 persone.