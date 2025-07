Si addormenta a scuola ma nessuno se ne accorge, 11enne chiusa per 5 ore nell’Istituto: liberata dai pompieri

L’episodio in una scuola primaria di Manchester, in Inghilterra. Alla fine delle lezioni pomeridiane, la giovane alunna si è addormentata ma nessuno si è accorto di lei. Liberata dai pompieri dopo 5 ore e infine affidata ai genitori solo alle 21.

Immagine di archivio

Una ragazzina di 11 anni è rimasta intrappolata per ore nella scuola che frequenta in Inghilterra dopo essersi addormentata senza che nessuno si accorgesse di lei. L’episodio alla scuola primaria Briscoe Lane Academy di Newton Heath, a Manchester, dove alla fine è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare la minore

Il fatto è accaduto due settimana fa ma è stato reso noto solo nei giorni scorsi quando l'incidente è stato segnalato al consiglio comunale di Manchester. Secondo quanto ricostruito dal Manchester Evening News, alla fine delle lezioni pomeridiane, la giovane alunna si è recata in un punto non visibile al personale all'interno dell'edificio e qui si è addormentata.

Nessuno ha fatto caso a lei durante le operazioni di pulizia e tutti credevano fosse andata via visto che la ragazzina aveva il permesso di tornare a casa a piedi dopo la scuola. Quando si è risvegliata, però, si è ritrovata completamente da sola con le porte della scuola chiuse. Senza cellulare e impossibilitata a comunicare con l’esterno, si è messa in cerca di un telefono.

Fortunatamente la ragazzina alla fine è riuscita ad accedere a un telefono fisso in un ufficio dell’Istituto e a chiamare i numeri di emergenza per raccontare la situazione. A liberarla, circa cinque ore dopo la chiusura della scuola, ci hanno pensato i vigili del fuoco. I pompieri hanno inviato una squadra di soccorso sul posto su indicazioni della polizia che ha raccolto la chiamata di emergenza.

I soccorsi hanno dovuto rompere una finestra del bagno per portare fuori dalla scuola la studentessa minorenne. L'alunna, che è rimasta illesa durante l'incidente, è stata infine affidata ai genitori solo alle 21. La scuola primaria coinvolta ha confermato in una nota di aver trattato l'incidente come "estremamente serio" e di aver segnalato l'accaduto al consiglio.