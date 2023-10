Sheila commuove i social: acquista un cucciolo di cane per i “20 euro meglio spesi della vita” In Spagna, a Tarragona, Sheila Micó ha comprato per strada a 20 euro un cucciolo di cane, Negra, dal padrone originario. “Lo stava maltrattando, non potevo sopportarlo, dovevo intervenire” ha spiegato la donna.

Una storia di gentilezza e compassione che ha emozionato i social, dimostrando che spesso i piccoli gesti possono fare una grande differenza. È tutto cominciato quando Sheila Micó, la fondatrice dell'associazione "Revolución Pata" di Tarragona, in Spagna, ha compiuto un gesto impulsivo che però ha fatto riflettere su temi importanti come l'adozione responsabile degli animali domestici.

Sheila Micó ha deciso di raccontare al mondo la sua storia attraverso un video pubblicato su TikTok, che è rapidamente diventato virale. Nel video, la vediamo in una zona industriale, dove ha fatto una scoperta scioccante: un uomo stava maltrattando Negra, un cucciolo di cane, tirando con forza il suo guinzaglio. Questo gesto insensato e crudele ha spinto Sheila a intervenire, dimostrando la sua dedizione al benessere degli animali.

L'uomo ha cercato di giustificarsi affermando che il cucciolo l'avesse morso senza motivo, una situazione non insolita tra i cuccioli, ma solitamente innocua. Il padrone ha sostenuto di averlo adottato quella stessa mattina e di avergli fatto tutti i vaccini necessari. Nonostante ciò, Sheila ha preso una decisione sorprendente: ha proposto all'uomo di acquistare Negra per soli venti euro.

La sua proposta ha sorpreso l'uomo, che ha accettato l'accordo, dichiarando di non poter prendersi più cura del cucciolo. La gentilezza di Sheila è stata evidente anche in questo momento, quando ha spiegato all'uomo che il suo obiettivo è prendersi cura degli animali. Così, ha portato il cucciolo nella sua auto, mettendolo al sicuro in una gabbia. È stato un momento importante, perché Negra ha capito di essere al sicuro.

Una volta arrivati al rifugio di "Revolución Pata", Negra ha dimostrato tutta la sua felicità. Il cucciolo ha bevuto e mangiato con entusiasmo, segno che finalmente aveva trovato l'amore e l'affetto che meritava.

Il gesto di Sheila Micó è stato accolto con applausi da migliaia di persone che l'hanno elogiata per la sua gentilezza e la sua dedizione agli animali. Tra i commenti sui social network, spicca uno che afferma: "I migliori venti euro mai spesi nella tua vita".