“Scusa se porto soldi nel tuo Paese”: il video degli studenti italiani in Thailandia diventa un caso diplomatico

Gli insulti di alcuni studenti italiani a una cittadina thailandese sono diventati un caso diplomatico in Thailandia. Gli adolescenti si trovavano all’estero per una vacanza-studio e quando sono stati ripresi dalla donna per gli schiamazzi in treno, l’hanno apostrofata con la frase: “Scusa se portiamo soldi nel tuo Paese”. L’ambasciata italiana si è scusata per quanto accaduto.

"Scusa se porto soldi nel tuo Paese", poi il dito medio ripreso dalla telecamera di una donna in Thailandia. Il video del quale sono protagonisti alcuni studenti italiani in vacanza è diventato oggetto di un dibattito accesissimo nel a Bagkok, tanto da costringere l'ambasciata italiana alle scuse. I ragazzi sono stati ripresi mentre viaggiavano su un treno a Bangkok. Il gruppo aveva risposto maleducatamente a una passeggera che aveva chiesto loro di abbassare la voce.

Il gruppo di adolescenti ha poi iniziato a filmare la donna che li aveva richiamati, ridendo e rivolgendole insulti e gesti provocatori. I ragazzi viaggiavano con Travlling Fox, società che organizza viaggi per i figli dei dipendenti pubblici italiani con il sostegno dell'INPS.

In Thailandia, il video è diventato virale ed è finito perfino in televisione, tanto che centinaia di persone hanno contattato sui social l'ambasciata italiana a Bangkok chiedendo l'apertura di un'indagine. L'indignazione generale ha portato l'ambasciata a pubblicare un comunicato in cui si è scusata, condannando il comportamento inappropriato del gruppo.

@thenationthailand BTS Passenger Confronts Loud Italian Students . A video in Bangkok BTS convoys has gone viral after a passenger asked loud Italian students to turn down the volume. . The situation quickly turned into a heated argument, with insults and rude gestures caught on camera. The incident has sparked debate about respecting others in public spaces. . bts Italian student TheNationThailand นักท่องเที่ยว อิตาลี อิตาลีBTS ♬ original sound – The Nation Thailand – The Nation Thailand

Qualche giorno dopo la pubblicazione del primo video, alcuni ragazzi hanno registrato delle scuse poi diffuse dall'ambasciata italiana in Thailandia. Tre degli accompagnatori dei ragazzi e il giovane che aveva pronunciato la frase più contestata sono apparsi davanti alla telecamera chiedendo scusa ai cittadini thailandesi per quanto successo, per l'offesa alla cultura e al Paese che stava ospitando gli studenti in vacanza. Una delle accompagnatrici ha sottolineato che il ragazzo responsabile della frase poi divenuta oggetto di dibattito in Thailandia sarà presto rimandato in Italia dalla famiglia.

Il filmato originale è infatti stato commentato da moltissimi influencer su TikTok, così come dagli utenti di tutto il mondo.