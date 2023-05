Scrive libro per aiutare i figli a superare la morte del padre, arrestata: “Lo ha avvelenato lei” Un anno dopo la morte del marito, la donna statunitense ha scritto un libro per dare conforto ai bambini che hanno perso una persona cara, ma poco dopo è stata arrestata per omicidio dalla polizia in Utah.

A cura di Antonio Palma

Quando in vari incontri di presentazione del libro che aveva scritto aveva definito la morte di suo marito improvvisa e inaspettata, raccontando di come il dolore aveva fatto vacillare lei e i suoi tre figli prima di ritrovare l'equilibrio familiare, nessuno si sarebbe aspettato che pochi mesi dopo sarebbe finita in manette con l'accusa di essere lei l'assassina del consorte. È l'incredibile storia che arriva da Kamas, vicino Salt Lake City, nello Utah, dove la 33enne Kouri Richins è stata arrestata con l'accusa di aver avvelenato suo marito, Eric Richins, con una dose letale di fentanyl versata in un drink.

Le indagini a carico della donna sono partite dopo che amici e parenti dell'uomo hanno rivelato alla polizia che Eric aveva riferito di temere per la sua vita dopo essersi sentito male in varie occasioni con la moglie. L'esame post mortem sul corpo dell'uomo hanno riscontrato una altissima presenza del farmaco addirittura in un dosaggio considerato letale.

Dalle indagini è emerso che la donna in effetti aveva comprato ben 1800 dollari di pillole di fentanyl in due diverse occasioni prima della morte di Eric. Una prima volta prima della cena di San Valentino, poche settimane prima della morte del marito, quando l'uomo si senti male con forti difficoltà respiratorie, e un'altra volta pochi giorni prima della morte di Eric

La 33enne, che dopo la morte del marito aveva scritto un libro per bambini per aiutarli dopo la perdita di un genitore, è stata arrestata lunedì a casa sua con l'accusa di omicidio e possesso di una sostanza controllata con l'intento di distribuirla. Rischia l'ergastolo o la pena di morte se sarà condannata per omicidio.

Secondo gli inquirenti, il movente sarebbe da ricercare nelle liti sulla polizza vita e sull'acquisto di una casa da 2 milioni di dollari che Kouri voleva ristrutturare ma Eric pensava fosse troppo costosa. La notte della morte dell'uomo, la moglie ha detto alle forze dell'ordine che stavano festeggiando l'acquisto della casa, anche se suo marito aveva detto ai familiari che non l'avrebbero mai comprata. La donna ha detto che lei ed Eric avevano bevuto un bicchierino di alcol e che lei si era poi addormentata nella camera del figlioletto. Quando poi era tornata nella stanza da letto, verso le 3 del mattino, aveva trovato l'uomo freddo e senza respiro.

Il giorno dopo la morte di Eric, la donna ha organizzato "una grande festa a casa sua dove stava bevendo e festeggiando", secondo i documenti del tribunale. Il 5 marzo 2023, quasi esattamente un anno dopo la morte di Eric, Kouri ha pubblicato un libro intitolato Are You With Me? che, secondo la descrizione del libro, “è scritto per dare pace e conforto ai bambini che hanno perso una persona cara”.