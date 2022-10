Scozia, bancomat eroga il doppio dei contanti richiesti: folla allo sportello, interviene la polizia Uno sportello bancario difettoso rilasciava il doppio del denaro contante richiesto dai clienti, senza addebitare nessun importo aggiuntivo al loro conto. È accaduto a Dundee (UK). La polizia è intervenuta per disperdere la folla.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Foto d’archivio

Un banale problema tecnico ha rischiato di nuocere, e in modo pesante, ai conti di una banca nel Regno Unito. Il curioso episodio è avvenuto lo scorso 11 ottobre a Dundee, in Scozia: la polizia è stata chiamata per disperdere una folla radunatasi davanti allo sportello automatico di una banca a Charleston Drive, per prelevare dei soldi in contanti.

All'apparenza sembrava una situazione normale, ma così non era. Il motivo? La macchinetta erogava il doppio della cifra richiesta, senza scalare alcun importo aggiuntivo dal credito dei clienti.

La voce è circolata in fretta e presto una gran quantità di persone si è precipitata a fare la fila davanti allo sportello difettoso per approfittare della situazione. Come riporta il The Courier, che ha parlato con un testimone oculare, la "festa" è andata avanti per qualche ora finché, intorno alle 16.20 del pomeriggio, un passante ha segnalato il fatto alla polizia.

Una volta giunti alla filiale, gli agenti hanno provveduto a disperdere la folla di persone e disattivare il bancomat difettoso. Poi, le forze dell'ordine hanno informato del guasto la società produttrice di quell'Atm che dovrà individuare la ragione del malfunzionamento ed effettuare le dovute riparazioni.

Come riferisce l'Express, la città di Dundee era già stata teatro di un episodio simile nel 2011. In quella circostanza, un operatore aveva detto ai clienti (anche in quel caso avevano prelevato più soldi di quanto richiesto) che potevano anche tenersi "l'importo extra" senza problemi. Ma secondo la legge scozzese, trattenere denaro erogato per errore è considerato reato.

Un caso molto simile a quello avvenuto a Dundee, quest'anno, si è già verificato lo scorso giugno in India, nel distretto di Nagpur. Anche qui, uno sportello difettoso aveva attirato una gran folla di persone: a causa di un guasto nel sistema, infatti, la macchinetta stava erogando importi pari addirittura a cinque volte quelli selezionati dai clienti.