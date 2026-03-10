Autobus in fiamme in Svizzera, 6 morti e 5 feriti: “Un uomo si è dato fuoco”

Un autobus ha preso fuoco verso sera nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. Sei persone sono morte e cinque sono rimaste ferite. Stando ai testimoni, un uomo si sarebbe dato fuoco a bordo.

Il bus che ha preso fuoco in Svizzera

Tragedia su un autobus postale avvenuta nel tardo pomeriggio nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. Stando alle prime informazioni è scoppiato un incendio: sei passeggeri sono morti e cinque sono rimasti feriti, di cui tre sarebbero in condizioni gravissime. Lo riporta l'agenzia Keystone-Ats.

La polizia cantonale su Facebook scrive: "Oggi verso le 18.25, un incendio è divampato in un pullman a Kerzers". E ancora: "Diverse persone sono state ferite e diverse persone sono morte. L'intervento dei soccorsi è in corso. Le cause sono per ora sconosciute". La strage si è verificata attorno alle 18.25, subito sono stati allertati i soccorsi ma per alcuni passeggeri purtroppo non c'è stato più nulla da fare.

Bisogna ancora capire con certezza la causa del rogo. Alcuni testimoni raccontano ai media locali che un uomo si sarebbe versato della benzina addosso e poi si sarebbe dato fuoco. A scriverlo è il sito del quotidiano svizzero Blick. A un uomo con il volto coperto di fuliggine è stato chiesto cosa sia successo: "Un uomo si è dato fuoco all'interno". Spiegando che "si è versato della benzina e si è dato fuoco!". La dinamica dovrà essere confermata dalla polizia.

In rete sono stati pubblicati diversi video e foto del rogo: si vedono le fiamme alte invadere completamente tutto l'abitacolo del mezzo. La colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza. Al momento la polizia confermerebbe che una persona sarebbe implicata nelle cause del rogo ma verranno fatti tutti gli accertamenti del caso per confermare la dinamica. Inoltre per la polizia è impossibile determinare con le prime informazioni se si sia trattato o meno di un atto terroristico.