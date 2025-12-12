Scontro tra auto e minibus: 10 feriti in un tamponamento a catena in Svezia, tra loro 4 italiani

L’incidente stradale giovedì nel nord della Svezia: coinvolte due auto e un minibus: in ospedale quattro uomini italiani di età tra i 20 e i 50 anni.

In un brutto incidente stradale avvenuto nel nord della Svezia sono rimaste ferite dieci persone e tra di loro ci sono anche quattro italiani che sono finiti in ospedale. Stando alle prime informazioni arrivate, l’incidente è avvenuto a Boden, nel nord del Paese, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 dicembre.

Due autovetture e un minibus si sono scontrati a un incrocio su Svartbyleden, secondo quanto riporta l'emittente Svt. "Si tratta di un tamponamento a catena e sono coinvolte dieci persone", questi i primi dettagli riportati dall’operatore del centralino d’emergenza. Tra le persone coinvolte nello schianto ci sono appunto quattro uomini provenienti dall’Italia: hanno tra i 20 e i 50 anni e, secondo quanto appreso finora, sono stati portati in ospedale ma nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono state inviate diverse squadre di soccorso e almeno quattro ambulanze: cinque persone sono state trasportate in ambulanza all’ospedale, le altre cinque si sono recate autonomamente a farsi visitare. Nessuno dei dieci feriti comunque risulterebbe in pericolo di vita.

La polizia locale indaga sulle cause dell’incidente, che al momento sono ancora tutte da accertare. Per il momento gli agenti intervenuti sul posto hanno sottoposto ad alcoltest le tre persone che erano alla guida dei veicoli coinvolti: tutti e tre sono risultati negativi all'analisi. Dopo lo scontro, la strada è stata completamente chiusa al traffico per diverso tempo.