Scomparso con i figli da 4 anni in Nuova Zelanda, la polizia diffonde nuovo video: “Potrebbe essere lui”

È scomparso nel dicembre 2021 insieme ai tre figli e da allora di loro si sa ben poco. Secondo quanto è stato ricostruito in questi anni, Tom Phillips e i suoi figli, che oggi hanno 12, 10 e 9 anni, hanno vissuto per un periodo nei boschi della Nuova Zelanda, nella zona di King Country.

La polizia ha diffuso di recente un nuovo filmato ripreso da una telecamera di videosorveglianza, gli investigatori ipotizzano che nelle immagini si vedano l'uomo e uno dei suoi ragazzi. A riferire la novità è stato il sergente maggiore Andy Saunders che ha rilasciato una dichiarazione ai media.

Se dovesse essere confermato, si tratterebbe del primo avvistamento di Phillips in un anno. Il video, registrato dalle telecamere di sorveglianza di un negozio a Piopio, centro rurale della regione di Waikato, mostra due persone incappucciate che forzano l’ingresso di un minimarket il 27 agosto.

Una delle due figure, con la torcia sulla testa, sarebbe Phillips, mentre l'altra potrebbe essere uno dei figli, probabilmente il maggiore.

"Riteniamo che la coppia in questo filmato sia composta da Tom e da uno dei suoi figli", ha detto. "Stiamo cercando informazioni da chiunque possa aver visto il loro quad muoversi o il mezzo parcheggiato tra Piopio e Marokopa nelle prime ore di mercoledì mattina."

Secondo la polizia, si pensa che Phillips e uno dei suoi figli avessero preso di mira il negozio anche nel novembre 2023, ma senza successo. Phillips è scomparso con i suoi figli dalla fattoria di famiglia di Marokopa nel dicembre 2021, dopo un presunto litigio con la moglie.

A quanto si apprende, la polizia ritiene che la famiglia abbia vissuto nella boscaglia di King Country, nel Waikato, e sostiene che l'uomo abbia ricevuto per qualche tempo aiuti esterni, ricevendo provviste e per evitare di essere scoperto.

Nel maggio 2023 la polizia ha collegato Phillips a una rapina in una banca, dove due persone armate hanno chiesto denaro contante prima di fuggire in moto. Successivamente, è stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. Dovrà rispondere di rapina aggravata, lesioni aggravate e porto illegale di arma da fuoco.

L'avvistamento più recente prima di quello dei giorni scorsi risale all'ottobre 2024, quando alcuni cacciatori hanno filmato un uomo seguito da tre bambini in tuta mimetica che trasportavano grandi zaini. Il video aveva dato il via a un'ampia ricerca via terra e via aerea, interrotta senza successo dopo tre giorni.

La famiglia di Phillips lo ha ripetutamente esortato a tornare a casa. La sorella dell'uomo ha lanciato un nuovo appello all'inizio del mese, ribadendo che la famiglia era ancora disposta ad aiutarlo, dopo i vari tentativi di contattarlo.

Nel giugno 2024 era anche stata annunciata una ricompensa di 80mila dollari per chiunque fosse in grado di fornire informazioni sulla loro posizione.

La madre dei bambini aveva precedentemente dichiarato al New Zealand Herald di essersi sentita "sollevata" nell'apprendere che nel 2024 erano ancora vivi. La polizia ha affermato che l'attenzione delle autorità continua a essere rivolta al benessere dei minori. "Al centro di tutto ci sono tre bambini che sono lontani da casa da quattro anni", ha detto Saunders.