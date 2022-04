Scompare nel nulla da casa, ragazzo autistico ritrovato 3 anni dopo a 1300 chilometri di distanza L’incredibile storia di Connerjack Oswalt, ragazzo autistico 17enne al momento della scomparsa, ritrovato nei giorni scorsi vivo 3 anni dopo a 1300 chilometri di distanza.

A cura di Antonio Palma

Era scomparso nel nulla dalla sua casa ormai oltre tre anni fa e, nonostante appelli e ricerche, di lui si era persa ogni traccia tanto che anche la famiglia stava quasi per rassegnarsi, così è stata enorme la sorpresa quando una telefonata della polizia ha avvertito i parenti di averlo ritrovato vivo 3 anni dopo a 1300 chilometri di distanza. È l'incredibile storia di Connerjack Oswalt, ragazzo autistico 17enne al momento della scomparsa, ritrovato nei giorni scorsi dagli agenti dello sceriffo nella contea di Summit , nello stato dello Utah. Il ragazzo ora maggiorenne, dormiva fuori da un minimarket nella grande area di Park City, a circa 40 minuti di auto da Salt Lake City.

Qualcuno lo ha segnalato agli agenti intuendo che comunicava in maniera diversa e così la polizia, dopo aver lo avvicinato, sabato del scorsa settimana, ha cercato di identificarlo. Dopo averlo accolto e controllato le sue impronte digitali, la polizia è riuscita a identificarlo come una persona dichiarata scomparsa da Clearlake, nello stato della California, nel lontano 2019. "Attraverso le interazioni passate e l'interazione di quel giorno era chiaro agli agenti che l'uomo comunicava in modo diverso", ha detto l'ufficio dello sceriffo, spiegando che le autorità avevano precedenti contatti con Oswalt ma non era scattata nessuna allerta e la polizia "non aveva motivo di richiedere le sue informazioni perché non stava violando la legge".

Pare che vivesse nelle strade della zona da circa due settimane ed è questo che ha insospettito i locali visto che è una zona fredda dove i clochard sono rari. “Non abbiamo trattato Oswalt come un criminale. Lo abbiamo trattato come qualcosa di più profondo su cui dovevamo scavare", ha detto lo sceriffo del paese Justin Martinez, aggiungendo: "Quell'intuizione è ciò che ha davvero riunito questa famiglia". La svolta quando un agente ha iniziato a sfogliare le pagine del sito sui minorenni scomparsi e si è imbattuto in un avviso di scomparsa di Connerjack Oswalt. Gli agenti hanno chiamato i numeri indicati e sono stati in grado di mettersi in contatto con la madre di Connerjack. Sua madre ha detto alle autorità che il giovane aveva una voglia sul collo. I deputati hanno trovato il segno e hanno confermato la sua identità. A quel punto il patrigno ha lasciato il lavoro e col nonno ha guidato per quattro ore per incontrarlo di persona. “Non ho mai smesso di cercarlo. Non c'è stato un giorno in cui non lo stavo cercando in qualche modo”, ha detto la madre.