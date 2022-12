Sciopero infermieri e ambulanze nel Regno Unito, il Governo: “Non ubriacatevi, usate il buon senso” In Inghilterra il direttore del Servizio sanitario nazionale ha consigliato ai cittadini di evitare di “ubriacarsi al punto di dover andare al pronto soccorso” a causa dello sciopero di infermieri e addetti alle ambulanze che ha gettato nel caos tutto il sistema.

A cura di Ida Artiaco

"Usate il buon senso". È questo l'invito che il Governo inglese ha rivolto ai propri cittadini nei giorni in cui in tutto il Regno Unito è stato proclamato lo sciopero di infermieri e addetti alle ambulanze che ha letteralmente bloccato la sanità nazionale.

È stato Stephen Powis, direttore del Servizio sanitario nazionale dell'Inghilterra, nello specifico, ad utilizzare parole che hanno fatto il giro del mondo. Ha consigliato di evitare di "ubriacarsi al punto di dover andare al pronto soccorso: oggi certamente non è una buona giornata per andarci se veramente non è necessario". Ha tuttavia assicurato che l'assistenza anche per casi gravi come infarto e ictus sarebbe stata garantita.

I lavoratori protestano contro le nuove misure messe in campo dal governo conservatore guidato da Rishi Sunak: chiedono l'adeguamento dei salari oltre il muro dell'inflazione galoppante sulla scia delle vertenze avviate negli ultimi mesi dai lavoratori di svariati servizi essenziali.

Gli addetti alle ambulanze, nello specifico, sarebbero dovuti intervenire soltanto per il trasporto di persone in imminente pericolo di morte, quindi in codice rosso, ma non è bastato a evitare il caos nonostante l'intervento sostitutivo di militari promesso dal governo. Nella sola Londra sono state operative soltanto 200 ambulanze sulle 400 normalmente funzionanti.

Ma nonostante ciò, il premier britannico in una intervista al Daily Mail ha ribadito la linea "della fermezza" dell'esecutivo nei confronti di questa come di altre categorie strategiche di servizio pubblico del Regno scese sul piede di guerra. Ha detto di essere pronto a negoziare, ma solo sulla base di adeguamenti ritenuti sostenibili per il bilancio dello Stato.