Saluto nazista in foto, bufera sul leader dell’opposizione finlandese: “Foto di 20 anni fa, me ne pento” Antti Lindtman, leader del Partito socialdemocratico finlandese, è finito nei guai dopo che in rete ha iniziato a circolare una vecchia foto in cui è con alcuni amici che fanno il saluto nazista. Diffusa qualche settimana fa, è tornata virale dopo che Lindtman ha vinto la leadership del partito. “Non ne vado fiero”, ha detto in un’intervista.

A cura di Eleonora Panseri

Antti Lindtman, il leader dell’opposizione finlandese, in una vecchia foto in cui fa il saluto romano.

Antti Lindtman, nuovo leader del Partito socialdemocratico finlandese (SDP), è finito nei guai dopo che in rete è iniziata a circolare una vecchia foto in cui lo si vede insieme ad alcuni amici che fanno il saluto nazista. La diffusione risale a qualche settimana fa, ma da quando Lindtman ha vinto le elezioni per la leadership del partito, lo scatto è tornato al centro delle cronache. Come spiega il Daily Mail, Lindtman ha fatto sapere che la foto è autentica, sottolineando tuttavia che non è e non è mai stato un simpatizzante.

Antti Lindtman, leader dell’SPD

"Queste foto appartengono alla mia gioventù, ma non ne vado fiero", ha detto quest'estate in un'intervista al quotidiano finlandese Ilta-Sanomat. "I ragazzi hanno sicuramente esagerato con le pose. Non era un simpatizzante allora e non lo sono adesso. Anzi, tutto il contrario: non penso che i neo-nazisti apprezzino la mia visione politica. Se qualcuno pensa che smetterò di combattere contro l'estremismo, diffondendo una foto di più di 20 anni fa, si sbaglia", ha aggiunto.

La fotografia di Lindtman ha fatto scalpore anche perché ha ricordato a molti il caso del ministro dell'Economia finlandese, Vilhelm Junnila. A giugno l'uomo è stato costretto a dimettersi dopo aver usato alcuni riferimenti alla terminologia nazista, in particolare, per aver parlato spesso del numero 88, codice associato alla frase ‘Heil Hitler‘. Annunciando le sue dimissioni, il ministro aveva dichiarato: "Per il proseguimento del lavoro dell'esecutivo e per il mantenimento della buona reputazione della Finlandia, per me è impossibile mantenere il mio ruolo".

L'SDP è stato di recente al centro anche di un'altra polemica, quando è stato eletto come segretario del partito il 33enne Mikkel Näkkäläjärvi. Nel 2006, ancora un teenager, aveva infatti picchiato a morte il gatto del vicino con una pala mentre era con alcuni amici. Dopo la sua elezione, Näkkäläjärvi ha detto: "Voglio che la Finlandia sia un Paese dove tutti possono essere quello che desiderano, dove tutti possono avere successo, ma anche sbagliare e ricominciare di nuovo", proprio facendo riferimento alla condanna per crudeltà sugli animali.