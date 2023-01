Russia-Ucraina, sale a 35 il bilancio dei morti dopo bombe su Dnipro: tra di loro anche una 15enne È salito a 35 il bilancio delle vittime dell’attacco russo di ieri su un edificio residenziale a Dnipro. Tra di loro anche due bambini, mentre 35 sono le persone che risultano disperse, mentre vanno avanti le operazioni di soccorso.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È salito a 35 il bilancio delle vittime dell'attacco russo su Dnipro, dove è stato colpito un edificio residenziale. È quanto ha confermato questa mattina il governatore regionale, Valentyn Reznichenko, su Telegram. L'operazione di ricerca e soccorso tra le macerie va avanti ormai da quasi 40 ore.

Tra le vittime ci sono anche due bambini. Di una di loro, Maria Lebid, il consigliere del Ministero per gli Affari Interni, Anton Gerashchenko, ha condiviso su Twitter anche una foto. Aveva solo 15 anni. La madre era a lavoro quando si è verificato il bombardamento. Salva anche la sorella, che l'ha ricordata come una adolescente "super intelligente, super talentuosa e super simpatica".

I soccorritori sono riusciti a salvare 39 persone, mentre altre 75 sono rimaste ferite. Tra quest'ultime ci sono 14 minori. Altre 35 persone risultano disperse per cui le operazioni di ricerca continueranno anche nelle prossime ore.

Il sindaco di Dnipro, Borys Filatov, ha detto a Reuters: "Le possibilità di salvare anche i disperso ora sono minime. Penso che il numero dei morti sarà nell'ordine delle dozzine".

Rivendicando la responsabilità degli attacchi missilistici in Ucraina, il ministero della Difesa russo ha dichiarato domenica di aver raggiunto il suo obiettivo. In una nota pubblicata su Telegram si legge precisamente che "tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti. L'obiettivo dell'attacco è stato raggiunto". Tuttavia, non è menzionato il bombardamento all'edificio residenziale di Dnipro.

L'attacco missilistico di ieri ha distrutto un totale di 72 appartamenti in due blocchi di scale e danneggiato più di 230 case. L'edificio è composto da 18 ingressi con 36 appartamenti in ciascuno; il numero totale di residenti è di 1.100 persone. Già nelle scorse ore il presidente Volodymyr Zelensky aveva condannato il "silenzio codardo" del popolo russo rispetto a quanto successo.

"Il vostro codardo silenzio, il vostro tentativo di aspettare la fine di ciò che sta accadendo, finirà solo con il fatto che un giorno questi stessi terroristi verranno a prendervi", ha detto il presidente ucraino nel discorso serale.

Zelensky ha aggiunto di aver ricevuto molti messaggi di solidarietà da tutto il mondo. E rivolgendosi ai russi nella loro lingua, ha rilevato "che anche adesso non hanno potuto pronunciare parole di condanna di questo terrore".