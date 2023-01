Sale a 30 il bilancio dei morti a Dnipro, Zelensky attacca il “silenzio codardo” del popolo russo L’attacco missilistico di Mosca contro un condominio di civili a Dnipro, in Ucraina, ha causato almeno 30 morti. Durissimo Zelensky contro il popolo russo: “Il vostro è un silenzio codardo”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico dell'esercito russo contro un condominio di civili a Dnipro è salito a 30 morti. La comunicazione ufficiale è arrivata da Natalia Babachenko, consigliera del capo dell'amministrazione militare della Regione di Dnipropetrovsk. L'operazione di salvataggio, però, non si è ancora conclusa. Secondo quanto spiegato dalla stessa Babachenko, infatti, ci potrebbero essere fino a quaranta persone ancora sepolte sotto le macerie. Perciò i soccorritori continueranno a scavare, con la speranza di trovare qualcun altro vivo. Oltre alle trenta vittime, l'attacco russo ha causato almeno 75 feriti, con dodici ricoverati in gravi condizioni tra cui una bimba di nove anni.

Dopo Putin, che è intervenuto per dire che va tutto come pianificato, ha parlato anche il presidente ucraino Zelensky: "A Dnipro combattiamo per ogni persona, mentre l'operazione di salvataggio durerà finché ci sarà anche la minima possibilità di salvare una vita – ha detto in un messaggio inviato su Telegram – la rimozione dei detriti continua lì".

"Tutti i servizi necessari sono coinvolti e ringrazio tutti coloro che stanno facendo l'operazione di salvataggio – ha continuato – A partire da questo momento, il destino di oltre 30 persone che avrebbero potuto essere nell'edificio al momento del razzo dei terroristi rimane sconosciuto". Decine di persone "sono state salvate dalle macerie, tra cui sei bambini". Nel tempo trascorso da questo attacco missilistico "l'Ucraina ha sentito parole di simpatia e sostegno da molti leader, personaggi pubblici, giornalisti e gente comune di diversi paesi del mondo – ha sottolineato Zelensky – Ringrazio tutti coloro che non sono rimasti indifferenti".

"Questo è molto importante – ha insistito ancora il presidente ucraino – che le persone normali si uniscano in risposta al terrore". Poi Zelensky se l'è presa direttamente con il popolo russo, condannato per il suo "silenzio codardo" dopo l'attacco di Dnipro. "Il vostro tentativo di aspettare la fine di ciò che sta accadendo – ha concluso – finirà solo con il fatto che un giorno questi stessi terroristi verranno a prendervi".