Rubati 600 reperti in un museo inglese, la polizia pubblica le foto dei responsabili: “Aiutateci a trovarli”

Più di 600 reperti sono stati rubati dal Bristol Museum durante un’irruzione avvenuta il 25 settembre. La polizia ha diffuso descrizioni dei quattro sospetti ripresi dalle telecamere, invitando i cittadini a collaborare.

Le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza

Non solo il Louvre: anche un museo in Inghilterra è stato preso di mira dai ladri nelle scorse settimane. Dal Bristol Museum, nel sud-ovest dell'Inghilterra, il 25 settembre scorso sono stati portati via oltre 600 oggetti di "significativo valore culturale”, secondo quanto comunicato dalla polizia, che ha dato notizia solo nelle scorse ore di quanto accaduto e che ha reso pubbliche le immagini delle telecamere di sorveglianza in cui si vedono quattro uomini sospettati del furto.

Gli oltre 600 oggetti rubati facevano parte di una collezione che documenta i legami tra il Regno Unito e i Paesi dell'ex Impero britannico. Nel dar notizia del furto la polizia ha lanciato un appello al fine di ottenere informazioni sui quattro uomini ripresi dalle telecamere. Non è chiaro perché l'appello venga presentato più di due mesi dopo il crimine.

"I trasgressori hanno rubato più di 600 manufatti di varia natura", si legge in un comunicato delle forze dell'ordine, secondo cui appunto gli oggetti erano di "significativo valore culturale". A dare maggiori informazioni sugli oggetti rubati dal museo è stato il detective responsabile delle indagini, Dan Burgan, che ha spiegato che molti di questi oggetti erano stati donati e fanno parte di una collezione “che offre una panoramica su una parte complessa della storia britannica”.

“Speriamo – ha aggiunto il detective – che i cittadini possano aiutarci a consegnare i responsabili alla giustizia”. Il furto, stando a quanto ricostruito, è avvenuto tra l'una e le due di notte, quando i quattro uomini non ancora identificati sono entrati nell’edificio.

Tra gli oggetti rubati figurano una lanterna navale, un Buddha in avorio e una placca ornamentale. Sempre a settembre diversi orologi da tasca risalenti alla fine del XVIII secolo erano stati rubati dal Royal Albert Memorial Museum and Art Gallery di Exeter. Due anni fa invece dal British Museum di Londra erano stati rubati circa 2.000 reperti.