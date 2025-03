Ruba gioielli di diamanti da Tiffany, poi li ingoia per evitare la polizia e si sente male: arrestato

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha ingoiato alcuni orecchini di diamanti rubati da Tiffany per non farsi fermare dalla polizia, ma il piano gli si è rivolto contro. Protagonista di questa storia è un uomo che è stato arrestato dalla polizia della Florida a 340 miglia da un negozio Tiffany dove aveva sottratto quattro orecchini e un anello di diamanti.

Il furto è avvenuto a. febbraio, quando l'uomo è entrato nel negozio fingendo di dover acquistare i gioielli per conto di un famoso giocatore di basket degli Orlando Magic. Il ladro è stato quindi accompagnato in una sala VIP, dove ha potuto vedere gli orecchini e gli anelli esposti. Pochi minuti dopo è saltato giù dalla sedia, afferrando la merce e lanciandosi verso la porta.

I commessi hanno allertato le forze dell'ordine che si sono subito lanciate alla ricerca del malvivente: grazie alle telecamere di sicurezza sono riuscite a risalire alla targa e hanno in breve rintracciato il veicolo sul quale viaggiava il ladro. L'uomo è stato fermato nella contea di Washington mentre sfrecciava a tutta velocità per far perdere le proprie tracce, a circa 340 miglia di distanza da dove si è verificato il furto.

Secondo quanto reso noto, l'arrestato avrebbe cercato di manifestare al personale della polizia un certo disagio, arrivando a confessare di aver ingerito i gioielli solo una volta arrivato in cella.

Gli orecchini sono stati recuperati e il sospettato è stato trasportato in ospedale per tutte le cure del caso. L'uomo è stato tenuto sotto osservazione prima di essere riportato in carcere. Il curioso "spuntino" del ladro aveva un valore di 770.000 dollari.

L'uomo dovrà ora rispondere di rapina e furto aggravato di primo grado. Per il momento, il malvivente arrestato si trova in una cella della contea di Orange. La storia, che risale al mese di febbraio, è stata resa nota soltanto ora.