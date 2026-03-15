Neonata di 18 giorni cade giù dalla finestra in strada, orrore in centro a Londra: arrestata una donna

La polizia è intervenuta nella zona di Westminster a seguito della segnalazione di un neonato caduto dall’alto di un’abitazione. La piccola sarebbe precipitata da una finestra di un appartamento al terzo piano dove era presente una donna di 42 anni poi arrestata.

Fiori e un peluche sono stati lasciati vicino all’edificio dove la neonata è stata trovata nel centro di Londra

Orrore a Westminster, nel centro di Londra, dove passanti terrorizzati hanno visto una neonata di poche settimane di vita cadere giù da una finestra di un palazzo tra le centralissime Great Peter Street e Horseferry Road. La bimba, che si è scoperto avere solo 18 giorni di vita, è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove però purtroppo è morta poco dopo. La polizia inglese teme una tragedia famigliare e ha arrestato una donna di 43 anni con l’accusa di omicidio.

Il dramma si è consumato nelle prime ore di sabato quando alcuni passati hanno visto l’orribile scienza e allertato la polizia e i soccorsi. Gli agenti della polizia metropolitana di Londra sono intervenuti sul posto intorno alle 07:30 in seguito alla segnalazione di un neonato caduto dall'alto di un'abitazione. La bimba trovata a terra in strada è stata trasportata immediatamente dai servizi di emergenza medica in un centro traumatologico specializzato ma purtroppo i tentativi di salvarla da parte dei medici non sono serviti. I sanitari hanno dovuto constatarne il decesso poco dopo.

Una donna di 43 anni che era presente nella casa da cui la piccola è precipitata è stata arrestata poco dopo con l'accusa di omicidio e posta in custodia cautelare dove rimane tuttora. La polizia non ha voluto rilasciare informazioni sulla parentela della donna con la piccola ma ha confermato che si è trattato di un episodio avvenuto tra le mura domestiche.

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“Oggi i nostri pensieri vanno alla famiglia della bambina. La morte di un neonato è sempre un evento estremamente tragico e gli agenti stanno conducendo indagini urgenti sulle circostanze. In questa fase, riteniamo che l'incidente sia avvenuto in ambito domestico, ma invitiamo chiunque abbia informazioni a farsi avanti” ha spiegato un portavoce della polizia londinese.

Secondo una prima ricostruzione, la bimba sarebbe caduta da una finestra di un appartamento al terzo piano di un complesso residenziale della centrale zona londinese dove polizia scientifica ha effettuato i rilievi del caso dopo aver chiuso per ore la strada sottostante in una zona che ospita diversi edifici governativi, tra cui gli uffici del Ministero dei Trasporti.