Lasciano zaino con 40 gr di marijuana in un punto raccolta di beneficenza: poi tornano a prenderlo. Arriva polizia

Due adolescenti in Nuova Zelanda hanno lasciato per errore uno zaino con 43 grammi di marijuana e 3.700 dollari nell’area donazioni di un negozio solidale. Quando sono tornati agitati per recuperarlo, i volontari avevano già avvisato la polizia, che ha trovato altro materiale sospetto nella loro auto…

Lo zaino in questione

Un errore che difficilmente dimenticheranno. Due adolescenti in Nuova Zelanda hanno lasciato – non si sa quanto volontariamente – uno zaino decisamente compromettente nell’area delle donazioni di un negozio di beneficenza. Dentro, infatti, non c’erano vecchi vestiti o libri da regalare, ma marijuana e parecchio denaro contante.

L’episodio è avvenuto il 18 febbraio nella regione di Southland, sull’Isola del Sud. Secondo quanto riferito dalla polizia, i due ragazzi avevano parcheggiato la loro auto nei pressi di un’officina e, mentre aspettavano che il veicolo venisse sistemato, si erano fermati vicino al charity shop. Non è ben chiaro come, ma ad un certo punto lo zainetto è rimasto nell’area destinata alle donazioni. Vuoi per distrazione, vuoi per un clamoroso scambio di oggetti, ma il risultato è stato lo stesso: la borsa è finita tra quelle che i volontari raccolgono ogni giorno.

La scoperta è arrivata poco dopo. Uno degli addetti ha notato un odore piuttosto forte, inequivocabile, provenire dallo zaino. Non esattamente il tipico profumo che si associa alle donazioni. E di fatti aprendolo ha trovato diversi sacchetti di plastica con marijuana per un totale di 43,2 grammi, oltre a 3.700 dollari neozelandesi in contanti.

A quel punto la situazione era già piuttosto insolita, ma il momento più curioso doveva ancora arrivare. Poco dopo, infatti, i due adolescenti sono tornati al negozio visibilmente agitati. Evidentemente si erano accorti di aver dimenticato qualcosa nel posto sbagliato e speravano di recuperarlo in fretta, prima che qualcuno lo aprisse.

Ma ormai era troppo tardi. I volontari avevano già avvisato la polizia, che è arrivata sul posto e ha interrogato i ragazzi.

La sorpresa non è finita lì. Durante i controlli nell’auto dei due adolescenti, gli agenti hanno trovato anche una pistola ad aria compressa — che i minori di 18 anni non possono possedere senza licenza e senza la supervisione di un adulto — uno scanner per ascoltare le comunicazioni della polizia e altro denaro contante.

In Nuova Zelanda l’uso ricreativo della marijuana e la sua vendita sono illegali, anche se alcune forme di utilizzo medico sono consentite con prescrizione. Possedere uno scanner della polizia, invece, non è di per sé vietato, ma diffondere o utilizzare le informazioni captate può costituire reato.

Considerata la loro età, le autorità non hanno reso noti i dettagli delle eventuali accuse mosse contro i due adolescenti né se siano già comparsi davanti a un giudice.

Una cosa, però, appare abbastanza certa: difficilmente i due dimenticheranno la volta in cui hanno quasi donato, per sbaglio, uno zaino pieno di … guai.