Ritrovata Mint Butterfield, 16enne figlia dei miliardari della Silicon Valley: arrestato 26enne È stata ritrovata e sta bene Mint Butterfield, la 16enne figlia del canadese Stewart Butterfield – ex amministratore delegato di Slack Technologies – e della sua ex moglie, la miliardaria cofondatrice di Flickr, Caterina Fake. Arrestato un 26enne che era con lei con l’accusa di rapimento di minore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

È stata ritrovata e sta bene Mint Butterfield, la 16enne figlia del canadese Stewart Butterfield – ex amministratore delegato di Slack Technologies – e della sua ex moglie, la miliardaria cofondatrice di Flickr, Caterina Fake. La denuncia della scomparsa della ragazza era partita lunedì scorso dalla madre che non era più riuscita a mettersi in contatto con lei.

L'adolescente si trovava in compagnia di un amico 26enne che è stato interrogato e arrestato nella prigione della contea di Marin, con l'accusa di rapimento di minore e altri crimini e con una cauzione fissata a 50mila dollari. Secondo le prime indicazioni, dunque, Mint, che in passato aveva avuto problemi di droga, avrebbe detto di essersi allontanata da casa "volontariamente".

Gli inquirenti da giorni cercavano la ragazza nel pericoloso quartiere Tenderloin di San Francisco, a circa 50 km da Bolinas, in California, dove Mint vive con la madre e dove avrebbe lasciato un biglietto in cui spiegava i motivi dell'allontanamento. Nei giorni successivi, andando avanti con le indagini, hanno scoperto che Butterfield frequentava un certo Christopher ‘Kio' Dizefalo, un 26enne conosciuto per guidare un furgone bianco. Dopo aver rintracciato il veicolo, gli agenti hanno trovato la giovane, illesa, all'interno.

Lieto fine, dunque, per la ragazza la cui sparizione aveva mobilitato il mondo delle piattaforme online. In un comunicato, inviato ieri alla stampa, il padre, la madre e il patrigno di Butterfield hanno espresso la loro gratitudine alle autorità per il ritrovamento: "Vogliamo ringraziare le forze di polizia che hanno recuperato in sicurezza nostra figlia, Mint, dalle strade di San Francisco questa sera. Un ringraziamento speciale all’ufficio dello sceriffo della contea di Marin che ha guidato l’operazione insieme a tutte le altre forze dell’ordine coinvolte. Un sentito ringraziamento a tutta la famiglia, gli amici, i volontari e gli sconosciuti che si sono adoperati affinché fosse possibile ritrovare Mint".