Donna partorisce in casa a Londra, il compagno 26enne getta la bimba morta nella spazzatura: arrestati Un giovane di 26 anni e la sua compagna di 29 sono stati arrestati a Londra dopo aver gettato il corpo della loro bimba appena nata nei bidoni della spazzatura. Entrambi sono stati rilasciati su cauzione mentre le indagini proseguono.

A cura di Gabriella Mazzeo

La polizia di Londra ha eseguito un arresto poco dopo le 14 per l'omicidio e l'abbandono di una neonata, gettata in un bidone della spazzatura dopo il parto. La polizia ha tratto in arresto un giovane di 26 anni e una donna di 29: secondo le autorità, i due avrebbero ucciso la piccola e gettato il suo corpo in un cassonetto dell'immondizia poco dopo il parto avvenuto in casa. I due giovani in arresto avrebbero nascosto la gravidanza.

Le forze dell'ordine sono state allertata da alcuni residenti di Taviton Street a Camden. I vicini avevano infatti notato nel primo pomeriggio di lunedì (giorno in cui è avvenuto l'arresto) strani movimenti all'interno dell'appartamento. I due genitori sono stati rilasciati su cauzione in attesa di ulteriori indagini mentre i rilievi sulla scena del crimine sono ancora in corso.

Il corpo della neonata è stato trovato durante le perquisizioni delle forze dell'ordine che hanno voluto controllare anche il giardino e i bidoni della spazzatura. Le autorità hanno chiesto a chiunque abbia informazioni su quanto accaduto di contattare il numero unico delle emergenze mentre i rilievi proseguono.

La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione, ma secondo le prime informazioni la coppia avrebbe deciso di mantenere la gravidanza segreta. La neonata è nata in casa, probabilmente senza neppure l'assistenza di medici e infermieri. Subito dopo, il suo corpicino senza vita è stato gettato in un bidone della spazzatura. Le autorità sono in attesa di ascoltare la versione dei fatti della madre della piccola, una donna di 29 anni, e del suo compagno 26enne, entrambi rilasciati su cauzione in attesa del corso delle indagini.

Non è chiaro se i due fossero d'accordo sull'infanticidio e quale fosse il movente alla base del delitto. Solo i diretti interessati potranno fornire informazioni su quest'ultimo punto.