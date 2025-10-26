Ringhiera dell’hotel crolla improvvisamente, turisti precipitano: un morto e un ferito grave a Lanzarote

Costa Teguise (Immagine di Archivio)

Un turista è morto e un altro è rimasto ferito gravemente a Lanzarote, una delle isole delle Canarie, dopo che la ringhiera di un hotel è caduta improvvisamente facendoli precipitare nel vuoto per alcuni metri. Il terribile incidente nella primissime ore di sabato 25 ottobre in un albergo della località turistica di Costa Teguise, nella parte orientale dell’isola spagnola delle Canarie di fronte alle coste africane.

Le due vittime della caduta sono due turisti inglesi che alloggiavano insieme nel resort. A perdere la vita un 56enne mentre il ferito è un amico di 54 anni. Entrambi sono caduti mentre erano sul balcone della struttura intorno all'1:30 della notte tra venerdì e sabato scorsi. Per il primo inutili i soccorsi giunti poco dopo sul posto. All’arrivo dei sanitari, infatti, era già morto ed è stato possibile solo accertare il suo decesso. Stabilizzato e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale dell’Isola, invece, il ferito che è stato poi ricoverato con ferite giudicate estremamente gravi dai medici.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del Servizio di Emergenza delle Canarie con due ambulanze, sono intervenuti agenti della polizia locale di Teguise insieme ad agenti della Guardia Civil, che stanno ora indagando sulle circostanze dell'incidente e per verificare eventuali colpe. Resta da capire infatti il perché la ringhiera abbia ceduto di schianto, se vi sia stata negligenza nella manutenzione e nella sicurezza dell'hotel o se i turisti abbiano ignorato eventuali segnali di pericolo.

Secondo quanto ricostruito finora, la ringhiera che ha ceduto si trovava in una zona elevata ma non altissima del complesso alberghiero. I due turisti infatti sono caduti da un'altezza di circa due metri.