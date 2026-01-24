Rinchiuso per 20 anni in uno scantinato, salvato dalla polizia a Helsinki: “Era in condizioni disumane”

Un 80enne è stato trovato in “condizioni disumane” in uno scantinato e soccorso dalla polizia di Helsinki, in Finlandia. Avrebbe vissuto nel seminterrato, privo di finestre e servizi igienici, per decenni. Sospettati dei conoscenti, indagini in corso.

Ha vissuto per decenni rinchiuso in uno scantinato, senza finestre e senza servizi igienici: in queste "condizioni disumane" nei giorni scorsi la polizia di Helsinki, in Finlandia, ha trovato un uomo di 80 anni. Subito liberato, è stato affidato alle cure dei medici.

Secondo quanto riportato dall'emittente finlandese Yle, le autorità ritengono che l'anziano possa aver vissuto in questo stato per 20 anni. La polizia ha riferito che l'anziano "aveva bisogno di aiuto immediato".

La sconvolgente scoperta è stata fatta lunedì 19 gennaio nel seminterrato di una villetta indipendente nella zona nord della capitale del Paese, durante una perquisizione della polizia.

In relazione all'accaduto, spiegano i media locali, due uomini e una donna, tutti sulla sessantina, sono stati arrestati e rilasciati poco dopo.

L'ispettore Jari Korkalainen, che coordina le indagini, ha affermato che l'anziano si era trasferito volontariamente in quella casa più di 20 anni fa, ma che la sua salute era peggiorata nel tempo.

La Polizia ora sta cercando di capire se le persone coinvolte abbiano approfittato della vulnerabilità dell'uomo. Un'altra ipotesi è che l'80enne possa essere stato sottoposto a tali condizioni degradanti per un potenziale guadagno economico.

Si ritiene che i sospettati conoscessero la vittima, ha riferito ancora Korkalainen, ma ha chiarito che non sarebbero imparentati con l'anziano. "Si conoscono da molto tempo", ha precisato.

E ha aggiunto, precisando che l'uomo, dopo aver ricevuto le cure dei sanitario, è ora in buone condizioni: "Stiamo indagando sui rapporti tra le persone che vivevano nella casa e altri individui, su come sia finito lì e su come abbia potuto vivere in condizioni così precarie per così tanto tempo".

Sono ancora in corso le indagini della polizia per stabilire per quanto tempo l'uomo ha vissuto nel seminterrato e se è stato commesso un reato.