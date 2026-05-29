Le condizioni della principessa della Thailandia peggiorano: in coma da 4 anni, ha un’infezione che compromette gli organi

La principessa thailandese Bajrakitiyabha è in coma da quattro anni, ma le sue condizioni di salute sono in netto peggioramento a seguito di un’infezione che ha compromesso i suoi organi vitali. I medici da cui è seguita.

La principessa thailandese Bajrakitiyabha e il padre, il re Rama X

La principessa thailandese Bajrakitiyabha è ormai in coma ininterrotto da circa quattro anni e, stando a quanto comunicato dalla Casa Reale, le sue condizioni sarebbero peggiorate in maniera irreversibile, a seguito di un'infezione grave che sta compromettendo la funzionalità di numerosi organi, come riportato dall'agenzia di stampa Reuters.

Un'infezione all'intestino ha compromesso le condizioni di salute

Nel settimo comunicato ufficiale diffuso dall'Ufficio della Casa Reale da quando la principessa è ricoverata, si legge: "L’équipe medica continua a somministrare alla principessa cure complete e ne monitora attentamente l’evoluzione", ma si aggiunge anche che purtroppo l'insorgenza dell'infezione sta procurando non pochi problemi: "l’infezione è ormai “fuori controllo e sta interessando molteplici organi". Le condizioni di salute della principessa sono peggiorate nel mese di aprile, quando medici del King Chulalongkorn Memorial Hospital hanno riscontrato un’infezione addominale causata da un’infiammazione dell’intestino crasso. Il quadro clinico si è complicato con "ipotensione, aritmia e coaguli di sangue", ma nonostante i medici stiano cercando in tutti i modi di risollevarne le sorti, somministrandole antibiotici e mettendo in atto terapie specifiche, le condizioni della principessa non accennano a migliorare.

Nel 2022 il malore da cui non si è più svegliata, cos'è l'infezione da micoplasma

La principessa Bajarakitiyabha, figlia maggiore del re Rama X di Thailandia ed ex ambasciatrice in Austria fu ricoverata in ospedale nel dicembre 2022 dopo aver perso conoscenza durante un addestramento dei suoi cani. La casa reale ha sempre sostenuto che il malore sarebbe stata la conseguenza di una patologia cardiaca legata a un'infezione da micoplasma. Nonostante sia sempre stata seguita da un team di medici, la principessa non si è mai ripresa da quel giorno. L'infezione che avrebbe causato il malore, è di natura batterica e si sviluppa per il proliferare dei micoplasmi, ovvero batteri che non hanno una parete cellulare e sono responsabili di diverse infezioni che colpiscono l'apparato respiratorio e urogenitale. Quando sono le vie respiratorie ad essere colpite, a seconda dell'esposizione al batterio si può passare da semplici raffreddori a polmoniti. Il Mycoplasma pneumoniae è infatti responsabile della polmonite atipica primaria, che talvolta può essere asintomatica, ma le sue complicanze potrebbero portare complicanze ematologiche e neurologiche.

La principessa thailandese Bajrakitiyabha

Il tema della successione

In Thailandia è l'attuale re a nominare il successore, ma da quando la principessa è in coma la questione della successione non è stata definita. Bajrakitiyabha, donna di grande talento e ambizioni, ha conseguito un dottorato in legge alla Cornell University e nel 2012 era stata insignita del titolo di Capo di Stato Maggiore del Comando di sicurezza reale, un ruolo di primaria importanza nella protezione del re, per questa ragione era previsto che il suo nome fosse tra quelli candidati alla successione.