Ressa tra la folla dei pellegrini alla stazione di Nuova Delhi causa 15 morti e decine di feriti L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri cercavano di salire sui treni diretti alla Maha Kumbh Mela, il più grande raduno religioso del mondo, che si svolge nella città di Prayagraj.

A cura di Davide Falcioni

Almeno 15 persone, tra cui 10 donne e 3 bambini, sono morte in una tragedia causata dalla calca alla stazione ferroviaria di Nuova Delhi sabato notte. Secondo i media indiani, l’incidente è avvenuto mentre i passeggeri cercavano di salire sui treni diretti alla Maha Kumbh Mela, il più grande raduno religioso del mondo, che si svolge nella città di Prayagraj.

Il vicecommissario della polizia di Delhi, KPS Malhotra, ha spiegato che la tragedia si è verificata a causa dei ritardi su due treni e dell’afflusso massiccio di passeggeri, che ha causato il sovraffollamento. La situazione, ha aggiunto, è sfuggita di mano per un breve lasso di tempo, tra i 10 e i 15 minuti.

Molti dei presenti erano diretti al Maha Kumbh Mela, che attira ogni anno milioni di pellegrini. Il tragico incidente arriva a poche settimane di distanza da un altro schiacciamento di folla avvenuto proprio durante il raduno, che ha causato la morte di decine di persone.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha espresso il suo dolore per le vittime, inviando un messaggio di solidarietà alle famiglie colpite e augurando una pronta guarigione ai feriti. Anche Ashwini Vaishnaw, Ministro delle Ferrovie, ha espresso il suo rammarico per l’accaduto, annunciando che sono stati impiegati quattro treni per evacuare le persone dalla stazione e che la situazione è ora sotto controllo grazie all'intervento delle forze di polizia.

La Maha Kumbh Mela è considerato il più grande raduno pacifico del mondo, con oltre 400 milioni di persone attese sulle rive del fiume Gange a Prayagraj nei prossimi sei settimane.