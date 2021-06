Sono immagini apocalittiche quelle che arrivano da Luzice, piccola cittadina in Repubblica Ceca, nel distretto di Hodonìn, in Moravia Meridionale. Luzice è stata colpita da un tornado di estrema violenza capace di danneggiare e distruggere anche edifici in cemento e mattoni. Il temporale ha colpito la cittadina ceca nel corso del tardo pomeriggio di oggi con forte pioggia e grandine. Subito dopo, il tornado che ha raso al suolo quasi l'intero comune. A giudicare dai danni, potrebbe essere catalogato come F4 sulla scala Fujita che valuta il grado di pericolosità di fenomeni come questo. Le raffiche di vento scatenate, infatti, potrebbero essere state superiori ai 200-220 km/h

I danni provocati sono incredibili: case e capannoni abbattuti o senza più il tetto, alberi sradicati o spazzati via. Lo stesso destino è toccato ad automobili e camion. Proprio la situazione del traffico e delle persone in strada ha maggiormente preoccupato le autorità. Diversi degli alberi sradicati dal vento, infatti, hanno impattato contro gli automobilisti causando più feriti gravi. Sembrerebbe, però, che non ci siano vittime secondo le notizie dei media locali. Gli ospedali sono all'opera per fronteggiare i danni provocati dal tornado. Intasati anche i telefoni dei soccorritori, che continuano a spostare macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Secondo quando afferma il vicesindaco, metà del villaggio è stata rasa al suolo. Diverse auto sono state scagliate contro le abitazioni dal vento e la chiesa è rimasta senza tetto. L'ultima volta che un tornado si è abbattuto sulla Repubblica Ceca era il 2018. Nel mese di maggio di quell'anno infatti, la tempesta aveva provocato danni alle abitazioni. I tornado che hanno investito la Repubblica Ceca hanno sempre raggiunto un massimo di pericolosità F2 sulla scala Fujit.