Regno Unito, arrivano le sterline con il volto di Re Carlo: le prime immagini delle nuove monete La Royal Mint, l’organo che batte la moneta nel Regno Unito, ha emesso le prime sterline contenenti l’effige di Re Carlo III. La riproduzione del volto del nuovo sovrano è stata affidata allo scultore britannico Martin Jennings.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Fonte: Royal Family UK Fan (Twitter)

Nuovo re, nuova era e nuove monete per il Regno Unito. La Royal Mint, l'organo nazionale incaricato alla coniazione della moneta del Regno, ha svelato i primi pezzi con l'effige di Sua Maestà Carlo III, successore di Elisabetta II: una moneta da 5 sterline e una da 50 pence. Faranno parte di una collezione di monete commemorative in omaggio alla regnante defunta.

"Abbiamo coniato monete per la monarchia britannica per più di 1.100 anni, ed è stato nostro orgoglio e privilegio battere ogni moneta del Regno Unito dei 70 anni di regno della regina Elisabetta II. È nostro onore incidere ora la prima effigie di Sua Maestà Re Carlo III del Regno Unito su una collezione di monete in onore della vita e dell'eredità di sua madre", si legge in una nota diffusa sul sito della Royal Mint.

Come da tradizione, il ritratto del re è rivolto a sinistra, in direzione opposta a quella della madre che è rivolta a destra. L'effige di Carlo III è stata realizzata dalla mano di Martin Jennings, lo scultore britannico celebre in madrepatria per le sue rappresentazioni di grandi scrittori e poeti anglosassoni: dalla statua John Betjeman alla stazione di St Pancras a Londra, a quella di Charles Dickens nel centro di Portsmouth, senza dimenticare il monumento dedicato a George Orwell davanti alla "BBC Broadcasting House" (sempre nella capitale del Regno).

"È l'opera più piccola che abbia mai creato. Ma la riproduzione di questo volto verrà guardata e tenuta in mano da persone di tutto il mondo nei secoli a venire", ha commentato lo stesso Jennings in merito alla sua ultima creazione artistica. Secondo quanto riferisce il Mirror, l'effige è stata approvata direttamente dal nuovo re in persona.

Il viso del monarca è stato riprodotto sulla base di una fotografia scattata di recente, che lo riproduce all'età attuale di 73 anni. Piccola curiosità: nelle nuove monete il re non indossa la corona, come era accaduto invece per i precedenti regnanti.

“Re Carlo III, per grazia di Dio, difensore della fede”, sono le parole incise attorno all'effige del nuovo sovrano. Sul retro della moneta da 5 sterline, è presente il volto di Elisabetta II, mentre sul "lato b" dei 50 pence sono stati raffigurati i quattro emblemi della nazione natale: una rosa, un cardo, un trifoglio e un porro.

In base a quanto riferisce ancora il sito della Royal Mint, le monete da 50 pence con la faccia di Carlo III saranno messe in circolazione entro la fine del 2022. Quelle raffiguranti la regina Elisabetta II continueranno a essere valide: in circolazione ce ne sono circa 27 miliardi e verranno sostituite gradualmente. All’inizio del 2023, la "Zecca Reale" comincerà a coniare anche le altre monete con il ritratto del nuovo re, da 1 penny a 2 sterline.