in foto: Screen da Twitter.

Notte di scontri in Francia dove la polizia è intervenuta a Redon, vicino a Rennes, in Bretagna, per disperdere almeno 1.500 persone che si erano radunate per un rave party in barba alle norme anti Covid vigenti ed in particolare al coprifuoco fissato alle 23, che resterà in vigore in tutto il Paese fino a domenica. L’operazione ha coinvolto oltre 400 gendarmi. Secondo il prefetto, Emmanuel Berthier, il party, annunciato via social network, era un modo per rendere omaggio Steve Maia Caniç, un giovane di 24 anni deceduto due anni fa nella vicina città di Nantes durante un altro intervento della polizia per disperdere un raduno. Berthier ha sottolineato che "vi sono stati scontri molto violenti per oltre sette ore" tra forze dell'ordine e partecipanti "che rifiutavano di lasciare il posto".

Pesante è infatti il bilancio: cinque gendarmi feriti e un giovane di 22 anni ha perso la mano nella notte tra venerdì e sabato a causa del lancio di oggetti e tafferugli tra ragazzi e polizia. Non solo. Contro gli agenti anche molotov, pezzi di cemento e bocce. Anche un giornalista, Clément Lanot, è rimasto contuso durante la serata. Sei persone in totale sono state arrestate, mentre è stata aperta un'indagine, condotta dalla procura di Rennes per chiarire le circostanze degli incidenti. La prefettura sta valutando con il ministero dell'Interno la strategia da adottare che si verifichino altri episodi del genere. "Speriamo di riprendere il controllo della situazione durante il fine settimana", ha aggiunto il prefetto di Ille-et-Vilaine durante la sua conferenza stampa, denunciando anche un "livello di violenza assolutamente imperdonabile".