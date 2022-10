Rapinati, uccisi e dati in pasto ai coccodrilli: la sconvolgente storia dei botanici Rod e Rachel Il processo in Sudafrica per la morte della coppia britannica va avanti. I media riferiscono che Rod Saunders, 74 anni, e la moglie Rachel, 63 anni, sono stati uccisi e data in pasto ai coccodrilli. I due botanici erano scomparsi nel 2018 dopo essersi diretti alla riserva forestale di Ngoye dopo alcune riprese con la BBC.

A cura di Biagio Chiariello

Uccisi brutalmente e i loro corpi gettati in pasto ai coccodrilli. Questa la terribile fine fatta da Rod Saunders, 74 anni, e della moglie Rachel, 63 anni, in una remota riserva naturale sudafricana nel febbraio del 2018. La coppia di botanici del Regno Unito trascorreva sei mesi l'anno nel Paese africano perlustrando montagne e foreste selvagge alla ricerca di semi rari e altri prodotti naturali per la loro fiorente attività di vendita per corrispondenza in tutto il mondo.

Ma durante il loro ultimo viaggio sarebbero stati presi di mira da una banda di malviventi: rapinati, picchiati a morte e poi messi nei loro stessi sacchi a pelo quindi gettati in un fiume infestato da coccodrilli. I loro corpi gravemente decomposti, divorati dai rettili quando sono stati tirati fuori dall'acqua dai pescatori diversi giorni dopo, erano irriconoscibili e così sono stati portati in un obitorio locale.

Solo due mesi dopo, nell'aprile del 2018, le autorità locali hanno ordinato che i corpi non identificati o non reclamati negli obitori locali fossero sottoposti a test del DNA. È stato allora che Rod e Rachel sono stati identificati. La caccia su vasta scala agli assassini dei coniugi Saunders aveva già portato a quattro arresti: tre di loro sono stati accusati di omicidio, rapimento, rapina e furto.

Solo pochi giorni prima di essere brutalmente uccisi Rod e Rachel avevano appena posato per un selfie con il presentatore della BBC Nick Baily dopo aver filmato un segmento per il programma televisivo della BBC ‘Gardeners' World', in cui spiegavano di essersi recati in Sudafrica per cercare semi rari Gladioli nella montagna nella zona di Drakensberg, prima di incontrare il loro drammatico destino nella riserva forestale di Ngoye.

La polizia inizialmente temeva che i sospetti avessero legami con l'ISIS dopo aver scoperto messaggi sui loro telefoni cellulari nei quali venivano usati termini che i terroristi spesso adoperano, inclusa la necessità di "uccidere il kuffar [non credenti], distruggere le infrastrutture e di mettere la paura nel cuore dei kuffar”. Ma i pubblici ministeri sembrano escludere il terrorismo come movente.

Il processo dovrebbe continuare per diverse settimane.