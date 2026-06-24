Sequestra una minorenne in casa e la rinchiude nell’asciugatrice, 53enne arrestato per abusi sessuali in Florida

La polizia ha fatto irruzione dopo una chiamata di emergenza. L’uomo accusato di sequestro di minore, interferenza con l’affidamento di minori e attività sessuale illecita con un minore.

Un uomo statunitense di 53 anni è stato arrestato dalla polizia in Florida dopo aver sequestrato in casa sua e rinchiuso nell'asciugatrice un'adolescente minorenne con la quale aveva avviato una relazione. L'episodio domenica scorsa nella cittadina di Key Largo dove la polizia in mattinata ha fatto irruzione trovandosi di fronte all'incredibile scena dell'adolescente rinchiusa nell'asciugatrice. Gli agenti erano intervenuti sul posto dopo che la stessa ragazza aveva chiamato i numeri di emergenza poco prima indicando l'abitazione e sostenendo di essere stata sequestrata in casa dall'uomo, Christopher Michael Veit.

Gli agenti dell'ufficio dello sceriffo della Contea di Monroe erano quindi intervenuti immediatamente sul posto intorno alle 11:45 e non trovando la ragazza hanno ispezionato l'intera abitazione fino a sentire le sue urla dall'interno dell'asciugatrice in cui era stata rinchiusa. L'adolescente, la cui identità non è stata resa nota dalle autorità locali, ha confermato che l'uomo l'aveva segregata in casa quando lei gli aveva detto di volersene andare. Quando la minore ha chiamato i numeri di emergenza per denunciare di essere tenuta in ostaggio, il 53enne l'avrebbe immobilizzata, sottraendole il cellulare ed includendola infine nell'asciugatrice.

Dopo la liberazione La ragazza è stata portata in ospedale dai servizi di emergenza medica per ulteriori accertamenti sul suo stato di salute che però fortunatamente non hanno riscontrato ferite gravi. Intanto l'abitazione è stata sottoposta a perquisizione durante la quale gli agenti hanno trovato banconote e contraffatte e le prove di una relazione tra l'uomo e la minore. Il 53enne è stato così arrestato e condotto in carcere con l'accusa di sequestro di minore, interferenza con l'affidamento di minori e attività sessuale illecita con un minore. Inoltre è stato segnalato dalle autorità federali per le banconote false.

La ragazza, residente fuori dalla Contea, è stata affidata prima ai servizi sociali e successivamente affidata alla custodia di un familiare. Del caso quindi è stato informato anche il dipartimento per l'infanzia e la famiglia della Florida.