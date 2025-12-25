Ragazzo 14enne accusato di molestie dopo la morte di una coetanea. Il padre della vittima: “Resti la mia principessa”

La piccola Madison Richardson insieme al padre Leon

Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato alla morte della 13enne Madison Richardson, lo scorso 24 novembre. Quel giorno, intorno alle ore 17.30, i servizi di emergenza sono intervenuti a Manchester, rispondendo a una chiamata di soccorso. Nonostante gli sforzi degli operatori sanitari, però, Madison è stata dichiarata morta poco dopo in ospedale.

Nei giorni successivi alla sua morte, la Polizia ha avviato un'indagine approfondita e oggi ha fatto sapere di aver arrestato un ragazzo di 14 anni con l'accusa di molestie. Al momento è stato rilasciato su cauzione, ma le indagini sono ancora in corso.

L'addio del padre di Madison: "Ora sei il mio angelo"

Con un post commosso pubblicato due giorni dopo la morte della piccola, il padre Leon le ha dedicato un ultimo saluto: "Questa è la cosa più difficile che abbia mai dovuto anche solo pensare di scrivere. Madison sei e sarai sempre la mia principessa, il mio angelo, e la mia primogenita, ti amo così tanto vai a riposare e sii libera con gli angeli… Piccola mi dispiace tanto RIP mio bellissimo piccolo angelo".

Un portavoce della famiglia ha sottolineato l'importanza di proteggere la salute mentale dei giovanissimi come lei: "Maddie era davvero unica, aveva un cuore d'oro ed era estremamente protettiva nei confronti di coloro che amava, in particolare dei suoi fratelli, che sentiranno profondamente la sua mancanza. C'è un vuoto nelle nostre vite e Maddie ci mancherà moltissimo. Vorremmo menzionare l'organizzazione benefica YoungMinds, che si occupa di salute mentale per bambini e ragazzi."

La Polizia: "Cercheremo le risposte di cui la famiglia ha bisogno"

Intanto l'ispettore di Polizia Andrew Day, del distretto di Oldham ha dichiarato che le indagini sono ancora nel pieno svolgimento: "La morte di Madison è un vero strazio per i suoi amici e familiari, e so che continuano a soffrire mentre affrontano il loro primo Natale senza di lei. I nostri pensieri sono con tutti loro in questo momento".

Il sospetto è che il 14enne arrestato per molestie possa aver contribuito alla morte della giovane: "Stiamo continuando a indagare sulle circostanze complete della morte di Madison, incluso se le azioni di qualcun altro vi abbiano contribuito e, in ultima analisi, per cercare di ottenere le risposte di cui la sua famiglia ha tanto bisogno".