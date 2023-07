Quinta notte di scontri con la polizia in Francia, più di 700 arresti. La rivolta arriva a Losanna Quinta notte di scontri in Francia, dove i manifestanti si stanno scontrando con la polizia dopo la morte del 17enne Nahel ucciso dalla polizia in una banlieu francese. Nella nottata di ieri sono state arrestate 700 persone.

A cura di Gabriella Mazzeo

Continuano gli scontri in Francia, dove non si fermano le proteste scoppiate dopo la morte di Nahel Merzouk, l'adolescente di 17 anni morto per mano della polizia nella banlieu di Nanterre. Il ministro degli Interni francese ha riferito che nelle ultime ore sono state arrestate 719 persone, di cui quasi 200 nelle proteste di Parigi. Gli altri arresti si sono verificati in altre cittadine della Francia, ormai in rivolta da giorni.

Il bilancio ancora provvisorio del ministero degli interni elenca anche 45 feriti tra i poliziotti, 577 veicoli e 74 edifici danneggiati. Altri 871 incendi sono stati appiccati per le strade.

Le manifestazioni sono arrivate anche in Svizzera dopo gli appelli lanciati dai francesi su Snapchat e Tiktok per chiedere agli altri cittadini europei di unirsi. A Losanna ci sono stati scontri in centro, con 200 giovani che si sono scontrati con la polizia, secondo quanto riferisce il sito"20 minutes". Un negozio della Fnac e uno di scarpe sono stati danneggiati.

Nonostante l'elevato numero di arresti avvenuti nelle ultime ore, il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin ha definito la notte di proteste appena trascorsa "più tranquilla" grazie all'azione decisiva delle forze dell'ordine. Darmanin ha seguito l'evoluzione della situazione dal centro di comando di Parigi insieme alla premieri Elisabeth Borne.

Altre tensioni si sono verificate sugli sugli Champs-Elysées a Parigi, dove alcuni giovani manifestanti hanno fatto irruzione in alcune zone completamente blindate. La polizia è intervenuta per sgomberare ed evitare danneggiamenti e saccheggi.

La polizia ha arrestato almeno 1.311 persone da quando sono iniziate le proteste per la morte dell'adolescente nel sobborgo occidentale di Parigi. Le autorità francesi hanno inviato truppe supplementari nelle città più critiche quali Lione, Grenoble e Marsiglia, dove si sono registrati anche gli scontri più gravi. A Rennes ci sono stati scontri tra i manifestanti e la polizia nel centro della città, lo stesso è avvenuto a Nizza e a Marsiglia dove gli scontri più violenti si sono verificati sulle strade che dal centro portano in periferia.