Quattro morti e 3 trapianti di fegato dopo aver mangiato funghi velenosi in California

Le abbondanti piogge degli ultimi mesi in California hanno favorito la crescita dei funghi, compresi quelli velenosi e potenzialmente letali: decine persone sono state gravemente intossicate, quattro delle quali sono morte.

Quattro persone sono decedute e altre tre hanno subito dei trapianti di fegato urgenti dopo aver mangiato un fungo velenoso che sta prosperando in questi mesi in California a causa di un inverno particolarmente piovoso, ragione per cui il Dipartimento di Salute Pubblica ha esortato la popolazione ad evitare del tutto la raccolta di funghi quest'anno, perché specie altamente tossiche possono essere facilmente confuse con altre commestibili

Solo negli ultimi tre mesi sono stati segnalati quasi quaranta casi di avvelenamento da amanita falloide, compresi quattro morti e tre trapianti di fegato. Molti di coloro che hanno richiesto assistenza medica hanno subito danni epatici gravissimi e svariati pazienti hanno avuto bisogno di un ricovero in terapia intensiva. L'età delle vittime varia dai 19 mesi ai 67 anni.

Il numero di avvelenamenti registrati quest'inverno è assolutamente fuori scala: secondo il dottor Craig Smollin, direttore medico della divisione di San Francisco del California Poison Control System, ogni anno si registrano mediamente cinque casi di grave intossicazione, alcuni dei quali con esito letale; tuttavia tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 quel numero è salito a circa 40, "un dato davvero anomalo", ha detto Smollin.

Secondo gli esperti, le temperature autunnali superiori alla media, unite alle piogge precoci, stanno portando quest'anno in California a una sorta di "super fioritura" di funghi, tra i quali anche specie velenose come il cosiddetto Death cap, anche noto come amanita falloide, il cui consumo – anche di quantità limitatissime – può risultare mortale.

L’amanita falloide o tignosa verdognola (Amanita phalloides) è un fungo velenoso mortale, abbastanza comune anche nei boschi italiani, sia di latifoglie che di aghifoglie. Il cappello, sericeo e lucente, con fibrille innate, non ha le verruche bianche presenti in altre amanite. Il colore è variabile: verde-grigio, verde- giallo, giallo-bruno o anche bianco. Il gambo è cilindrico e con zebrature ed è presente un anello bianco e la volva. Può essere confusa con alcune specie commestibili presenti nel nostro territorio: per questa ragione la raccolta di funghi è un'attività che richiede molto studio e preparazione.