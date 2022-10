Quando Carlo III sarà incoronato Re del Regno Unito e come sarà la cerimonia Secondo quanto riferito da Bloomberg, che ha citato un funzionario inglese, l’incoronazione di Carlo III avverrà il 3 giugno 2023. La data non sarebbe stata scelta a caso: coinciderebbe con il 70esimo anniversario della salita al trono di Elisabetta II. Ma Buckingham Palace non ha confermato.

Carlo III potrebbe essere incoronato re del Regno Unito a Westminster Abbey il 3 giugno 2023.

La cerimonia dovrebbe quindi svolgersi ben 8 mesi dopo la morte della Regina Elisabetta II, avvenuta l'8 settembre scorso al castello di Balmoral.

Proprio alla defunta sovrana dovrebbe essere dedicato un tributo nel giorno dell'incoronazione di Carlo, come riferisce Bloomberg, che ha citato una "fonte ufficiale" che ha richiesto di rimanere anonima.

Buckingham Palace parla di "pura speculazione"

La data dell'evento, infatti, non sarebbe stata scelta a caso, ma coinciderebbe con il 70esimo anniversario della salita al trono di Elisabetta.

Tuttavia, si tratta al momento solo di indiscrezioni. Un portavoce di Buckingham Palace ha confermato al quotidiano The Mirror che qualsiasi notizia sull'incoronazione al momento è "pura speculazione".

L'incoronazione di Elisabetta II

Anche se sulla data non ci sono conferme, è indubbio che ci vorranno mesi prima che si svolga l'attesa cerimonia.

È successo anche alla Regina Elisabetta quando è succeduta al padre Giorgio VI: la proclamazione avvenne il 6 febbraio 1952 e l'incoronazione a Westminster Abbey ben 16 mesi più tardi, il 2 giugno 1953.

L'operazione "Golden Orb"

Da anni, in realtà, gli addetti ai lavori stanno mettendo a punto tutti i dettagli riguardanti l'incoronazione di Re Carlo III, in quella che è stata ribattezzata "Operazione Golden Orb", letteralmente "globo dorato", in riferimento a uno dei gioielli della Corona che saranno messi nelle mani del monarca in quel giorno così solenne.

Stando a quanto trapelato finora, pare che il nuovo Re voglia una cerimonia più snella di quella della madre: ad esempio, rispetto agli 8000 ospiti che assistettero all'apoteosi di Elisabetta II, il numero di invitati potrebbe essere ridotto, arrivando a 2000 persone presenti.