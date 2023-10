Qualcuno defeca a terra nel bagno in aereo, carta sparsa in corridoio e caos a bordo: volo cancellato Le peripezie dei passeggeri di un volo in partenza da Tenerife e diretto Londra, costretti a scendere dopo l’imbarco e ore di attesa per la necessità di ulteriore pulizia dell’aereo.

A cura di Antonio Palma

“Defecare sul pavimento del bagno non è una buona idea, quindi ora resteremo qui per la notte e faremo scendere tutti”, così il pilota di un aereo di linea ha annunciato ai passeggeri già a bordo la cancellazione immediata del volo dopo che una persona aveva defecato sul pavimento del bagno e le tracce erano finte anche fuori, lungo il corridoio dell’aereo. È accaduto a Tenerife su un volo easyJet che domenica doveva portare verso Londra.

Foto e filmati condivisi online mostrano pezzi di carta sparsi nel corridoio dell'aereo e un vero e proprio caos a bordo prima dell’annuncio di cancellazione del pilota. Come hanno raccontato molti passeggeri, in realtà la scena surreale è arrivata al culmine di una giornata da incubo.

Il volo la cui partenza era prevista domenica alle 20.05 con arrivo nella capitale britannica alle 00.20, infatti era già stato ritardato di diverse ore prima di essere definitivamente cancellato. Secondo alcuni passeggeri, il volo in realtà era già in ritardo perché era stato disposto un cambio di velivolo. L’aereo su cui sono stati fatti salire i viaggiatori però pare fosse più piccolo.

“A bordo è scoppiato il caos” ha raccontato il passeggero al Daily Mail, rivelando che alle persone sarebbero stati offerti buoni da 500 sterline se si offrivano volontari per lasciare il volo. “Nessuno ha accettato e quindi hanno dovuto far scendere dieci persone dall'aereo, il che ha causato molte discussioni e ci sono volute letteralmente due ore”.

Le cose però non sono migliorate. Visto che ci si è accorti che l’aereo era troppo pesante, sarebbe stato deciso di scaricare parte del bagaglio, cosa che ha richiesto altro tempo. Mentre a bordo le persone stavano perdendo la pazienza, sarebbe avvenuto il fatto. Qualcuno è entrato in bagno e si è accorto che a terra era piano di escrementi. “Abbiamo avuto un sacco di problemi con il nostro volo, abbiamo atteso a lungo e quindi qualcuno potrebbe essersi letteralmente fatto addosso per sbaglio" ha rivelato il passeggero.

A questo punto tutti sono dovuti scendere in attesa del volo successivo del giorno dopo. Per i passeggerei però le peripezie non sono finite qui visto che la compagnia non è riuscita a trovare una sistemazione consona per tutti, molti hanno dovuti pagarsi un albergo di tasca propria per poter alloggiare.

In un comunicato easyJet ha chiaretto che il volo è stato inizialmente ritardato per scaricare alcuni bagagli a causa del sovrappeso dell'aereo e che il volo è stato successivamente cancellato durante la notte a causa della necessità di ulteriore pulizia dell'aereo. “Abbiamo fornito sistemazione in hotel a tutti i clienti ma poiché la disponibilità di hotel nelle vicinanze era limitata, abbiamo anche avvisato tutti i clienti che hanno prenotato in proprio che saranno rimborsati. La sicurezza e il benessere dei nostri clienti e dell'equipaggio sono la massima priorità di easyJet e, sebbene ciò fosse al di fuori del nostro controllo, vorremmo scusarci con i clienti per l'inconveniente causato” conclude la nota.