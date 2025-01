Putin tende la mano a Trump: “Nel 2020 gli hanno rubato la vittoria, con lui niente guerra in Ucraina”

video suggerito

A Trump è stata "rubata" la vittoria all'elezioni americane del 2020. E se fosse stato rieletto all'epoca, la crisi in Ucraina si sarebbe potuta evitare. Lo ha detto Vladimir Putin in un'intervista al giornalista russo Pavel Zarubin in cui ha parlato molto del suo rapporto con il neo inquilino della Casa Bianca.

Il capo del Cremlino si è detto inoltre pronto a trattare direttamente con Trump sull'Ucraina. "Molto probabilmente sarebbe meglio che ci incontrassimo, sulla base delle realtà odierne, per parlare con calma di tutte quelle aree che sono di interesse sia per gli Stati Uniti che per la Russia. Noi siamo pronti. Ma, ripeto, questo dipende innanzitutto, ovviamente, dalle decisioni degli Stati Uniti e della Russia". Così Putin durante una visita all'Università Statale di Mosca MGU.

E ancora: "La Russia non ha mai rifiutato i contatti con l'amministrazione statunitense. E non è colpa nostra se la precedente amministrazione ha posto fine a questi contatti", ha aggiunto Putin. "Con il presidente attuale degli Usa ho sempre avuto rapporti pragmatici e di fiducia, non posso non concordare che se fosse stato presidente, se nel 2020 non gli avessero rubato le elezioni, forse allora non si sarebbe arrivati alla crisi scoppiata in Ucraina nel 2022", ha concluso il presidente della Federazione russa.

Poi le frecciate all'Ucraina: "L'attuale regime di Kiev è felice di ricevere centinaia di miliardi dai suoi sponsor, perdonate la semplicità dell'espressione, come dice un detto popolare: stanno felicemente mangiando a quattro palmenti queste centinaia di miliardi", ha detto il presidente russo durante la visita all'Università statale di Mosca.

Putin ha ribadito ancora una volta la ‘mancanza di legittimità' del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, definendola un ostacolo all'inizio di negoziati diretti. "Come sapete, l'attuale capo del regime di Kiev, quando era ancora un capo di Stato abbastanza legittimo, ha emesso un decreto che vietava i negoziati. Quindi, come si possono riprendere i negoziati ora se sono vietati?", ha affermato Putin.

Ieri, dallo stato del North Carolina, lo stesso Donald Trump ha rinnovato il suo appello all'OPEC affinché riduca la produzione di petrolio, nel tentativo di abbassarne il prezzo e "porre fine alla tragedia in Ucraina". L'ex presidente ha inoltre sottolineato le pesanti perdite di vite umane causate dal conflitto."