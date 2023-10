Putin incontra il presidente cinese Xi a Pechino e mostra le sue valigette nucleari: le immagini rare Il presidente russo Vladimir Putin, al termine del colloquio con l’omologo cinese Xi Jinping a Pechino dove era ospite d’onore del Forum sulle Vie della Seta, è stato ripreso dalla tv di Stato locale mentre veniva seguito dalle “valigette nucleari”. Si tratta di una immagine rarissima che immortala le borse contenenti i codici per il lancio di missili nucleari.

A cura di Ida Artiaco

È entrato nel vivo il viaggio del presidente russo Vladimir Putin in Cina, dove è stato ospite d'onore del Forum sulle Vie della Seta. Oggi ha incontrato a Pechino Xi Jinping, ma a fare notizia non è stato tanto il colloquio tra i due, quanto un video circolato subito dopo il loro faccio a faccia che mostra l'entourage del numero uno del Cremlino portare tra le mani le "valigette nucleari".

Si tratta di una immagine rarissima. Come ha riportato l'Agenzia di stampa Reuters, Putin è stato mostrato in una ripresa televisiva dell'emittente statale cinese mentre esce per recarsi ad un altro incontro circondato da addetti alla sicurezza e seguito da due ufficiali di Marina in uniforme che portano ciascuno una valigetta.

Le valigette nucleari russe sono tradizionalmente affidate proprio a ufficiali della Marina e sono conosciute in gergo come "Cheget", dal nome di una montagna nel Caucaso. Le valigette, necessarie per ordinare un attacco nucleare, sono sempre al seguito di Putin, ma raramente sono state mostrate in video. Erano anni che non venivano notate e riprese da una televisione pubblica.

Si tratta di borse molte delicate, dal momento che contengono i codici per il lancio di missili nucleari. In sostanza le valigette contengono sistemi di comunicazione sicuri tra il presidente e i comandi militari in patria che in caso di crisi dovrebbero attivare la procedura di lancio di ordigni nucleari. Anche il presidente degli Stati Uniti è sempre seguito dalla sua.

Incontro tra Putin e Xi oggi a Pechino.

"Il viaggio di Putin non sarebbe completo senza alcune valigie particolari", hanno dichiarato i corrispondenti del Cremlino dell'agenzia di stampa di Stato RIA, ma il giallo del perché siano state mostrate proprio oggi resta.