video suggerito

Prende un Uber in Florida e scompare: il corpo rinvenuto due anni dopo in Georgia Le indagini hanno rivelato che il giovane Alex Hodgson Doughty si era recato a Kingsland, nella confinante Georgia, utilizzando l’app Uber. Proprio in quella zona, in un terreno privato, sono stati rinvenuti i suoi resti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I resti di Alex Hodgson Doughty, un 32enne britannico scomparso nel settembre 2022 mentre si trovava in Florida, sono stati ritrovati in un’area boschiva di Kingsland, in Georgia. La scoperta, avvenuta lo scorso 4 febbraio, è frutto di un’indagine condotta dall’FBI, che ha utilizzato tecnologie avanzate per tracciare i movimenti del giovane attraverso i dati del suo smartphone.

Doughty, residente nel nord della Florida al momento della scomparsa, era stato segnalato come disperso dalla madre, preoccupata per l’improvvisa interruzione dei contatti. Le indagini hanno rivelato che il giovane si era recato a Kingsland, nella confinante Georgia, utilizzando l’app Uber. Proprio in quella zona, in un terreno privato, sono stati rinvenuti i suoi resti.

L’FBI ha spiegato di aver fatto ricorso a tecniche non convenzionali per risolvere il caso. Attraverso il Cellular Analysis Survey Team (CAST), gli agenti hanno analizzato i dati di geolocalizzazione del telefono di Doughty, riuscendo a restringere l’area di ricerca. "Non si tratta di un metodo investigativo tradizionale", ha dichiarato un funzionario a First Coast News. "Abbiamo utilizzato informazioni derivate dai dispositivi elettronici che ci circondano ogni giorno per ricostruire i suoi spostamenti".

Secondo le autorità, al momento non ci sono elementi che facciano pensare a un coinvolgimento di terzi nella morte del giovane. L’FBI ha preferito non divulgare ulteriori dettagli sulle cause del decesso, limitandosi a sottolineare l’importanza di aver potuto offrire alla famiglia un minimo di chiusura. "Anche se avremmo preferito dare alla famiglia del signor Doughty una notizia migliore, siamo grati di poter fornire loro un po’ di sollievo", ha dichiarato Kristin Rehler, agente speciale dell’FBI. "Questa scoperta è il risultato di un lavoro instancabile e della collaborazione tra diverse squadre".