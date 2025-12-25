Predicatore entra nel recinto dei leoni per fare l’omelia e loro non lo divorano: la verità dietro al video virale

Un uomo entra in uno zoo per predicare a due leoni all'interno del loro recinto, e loro miracolosamente non lo hanno divorato. Sono le immagini che in questi giorni stanno circolando sulle pagine social di tutto il mondo: le didascalie raccontano di come il predicatore dopo alcuni sforzi – e morsi – sia riuscito ad ammansire le bestie spingendole all'ascolto.

Spesso la storia è riportata senza fare riferimento neanche allo zoo di Taipei, a Taiwan, il luogo in cui è avvenuta, o alla data, spingendo l'utente a credere che si tratti di un fatto recente. Le cose in realtà sono decisamente diverse da quanto riportato, e possiamo assicurare sin da ora che nessun leone è stato convertito dal folle intervento del predicatore.

Il predicatore ai leoni: "Dio vi salverà"

Iniziamo dal principio: il video risale al novembre del 2004, quindi ben 21 anni fa. Il protagonista è Chen Chung-ho, un predicatore cristiano taiwanese che un giorno, armato di Bibbia, ha scavalcato i cancelli del recinto dei leoni per portare loro la parola di Dio. Nei video che è possibile trovare sui social si vede l'uomo mentre parla e gesticola in direzione degli animali. In alcuni audio lo si può sentire mentre dice: "Dio vi salverà".

A un certo punto il leone maschio dalla grande criniera gli si avvicina, mentre la femmina assiste placida alla scena, e lo morde al braccio strattonandolo più volte, per poi allontanarsi. Questa dinamica va avanti per un paio di volte ancora, fino a quando l'uomo non si accascia a terra dopo essere stato morso alla gamba. È solo a questo punto che i frequentatori dello zoo si rendono conto che non stanno assistendo a uno strano spettacolo, e chiamano la sicurezza.

Il personale dello zoo interviene portando via Chen, che successivamente si è scoperto avere una lunga storia di disturbi psichiatrici. Armati di fucili con dardi anestetici sono riusciti ad allontanare gli animali e a salvare la vita al predicatore.

Perché i leoni non hanno divorato il predicatore

Chen è stato tratto in salvo e portato in ospedale con ferite gravi, ma non tali da metterlo in pericolo di vita. Nonostante le profonde lacerazioni al braccio e alla gamba è riuscito a sopravvivere. Il suo caso è decisamente unico. Non molti possono raccontare in prima persona di essere entrati nel recinto dei leoni.

Il motivo di questo miracolo è emerso solo molto tempo dopo: gli animali erano appena stati nutriti, e anche se erano infastiditi dalla presenza di Chen tanto da attaccarlo, non lo erano abbastanza da ucciderlo sul colpo. Il sapiente montaggio sui social poi ha fatto il resto, supportando la narrazione secondo la quale l'uomo sarebbe riuscito ad ammansire le bestie, mentre invece è stato l'intervento degli operatori dello zoo a impedire il peggio.