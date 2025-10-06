Esteri
Video thumbnail

Ponte crolla sotto il peso di 3 camion nelle Filippine: in un video il viadotto spezzato in due

Un ponte nelle Filippine è crollato sotto il peso di tre camion da 50 tonnellate. I conducenti dei tre mezzi pesanti sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita.
A cura di Gabriella Mazzeo
Il ponte Piggatan, nella provincia di Cagayan, nel nord delle Filippine, è crollato nel pomeriggio del 6 ottobre mentre 3 camion lo stavano attraversando. La sezione centrale del viadotto, lunga 75 metri, si è improvvisamente piegata, facendo restare i tre mezzi pesanti in bilico.

Nei video girati da alcuni testimoni si vede il ponte "spezzato" al centro, mentre le due estremità sono rimaste intere. I camion sono rimasti in bilico sulla carreggiata, mentre i conducenti sono rimasti feriti. Al momento non risultano invece altre persone coinvolte.

I soccorritori e i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per liberare i conducenti e deviare il traffico. Non sarebbero rimasti coinvolti altri automobilisti. Il ponte rappresenta un collegamento chiave tra i diversi comuni della provincia e il suo crollo ha provocato grande disagio ai cittadini che non potranno raggiungere agilmente altre cittadine del Cagayan.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
