Ponte crolla sotto il peso di 3 camion nelle Filippine: in un video il viadotto spezzato in due

Un ponte nelle Filippine è crollato sotto il peso di tre camion da 50 tonnellate. I conducenti dei tre mezzi pesanti sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita.

Il ponte Piggatan, nella provincia di Cagayan, nel nord delle Filippine, è crollato nel pomeriggio del 6 ottobre mentre 3 camion lo stavano attraversando. La sezione centrale del viadotto, lunga 75 metri, si è improvvisamente piegata, facendo restare i tre mezzi pesanti in bilico.

Nei video girati da alcuni testimoni si vede il ponte "spezzato" al centro, mentre le due estremità sono rimaste intere. I camion sono rimasti in bilico sulla carreggiata, mentre i conducenti sono rimasti feriti. Al momento non risultano invece altre persone coinvolte.

I soccorritori e i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per liberare i conducenti e deviare il traffico. Non sarebbero rimasti coinvolti altri automobilisti. Il ponte rappresenta un collegamento chiave tra i diversi comuni della provincia e il suo crollo ha provocato grande disagio ai cittadini che non potranno raggiungere agilmente altre cittadine del Cagayan.

Su quanto accaduto è stata avviata un'inchiesta che servirà ad appurare la dinamica del crollo. Secondo le prime verifiche, però, il peso combinato di tre autocarri, ognuno di circa 50 tonnellate, avrebbe superato di molto la portata consentita della struttura, provocando il crollo.

Sono in corso anche le verifiche sullo stato di manutenzione del ponte, il secondo a collassare quest'anno nella provincia. Per i conducenti delle vetture sul ponte, invece, non vi sono state conseguenze più gravi. I tre conducenti dei camion che avrebbero provocato il crollo non sono fortunatamente in pericolo di vita e sono stati condotti in ospedale per ricevere le cure del caso.

I tre sono stati ascoltati per raccontare alle autorità la loro versione dei fatti che sarà utile per le indagini. Nel frattempo, le autorità visioneranno anche i filmati dei momenti in cui il ponte stava per crollare.