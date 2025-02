video suggerito

Ponte crolla in Corea del Sud, almeno 3 morti e 5 feriti: la dashcam riprende il momento del disastro Un ponte è crollato in un cantiere autostradale a Sud di Seul, in Corea del Sud: il bilancio è di 3 morti e 5 feriti. L'incidente ripreso dalla dashcam di un'auto che transitava sulla strada sottostante.

A cura di Ida Artiaco

Incredibili immagini arrivano dalla Corea del Sud dove nelle scorse ore un ponte è crollato a Cheonan, a Sud di Seul, uccidendo tre persone e ferendone altre cinque. Ma il timore è che ci sia ancora qualcuno sepolto sotto le macerie. Secondo quanto riferito dall'Agenzia nazionale dei Vigili del Fuoco, l'incidente si è verificato alle 9:50 locali (l'1:50 in Italia) in un cantiere durante i lavori di costruzione di un tratto dell‘autostrada Seul-Sejong.

Cinque travi d'acciaio che reggevano il ponte sono crollate una dopo l'altra mentre gli operai stavano usando una gru per spostarle tra i piloni, travolgendo gli otto lavoratori. Il crollo è stato ripreso dalla dashcam posteriore di un'auto che stava percorrendo la strada sottostante.

L'Agenzia nazionale dei Vigili del Fuoco, nel resoconto della Yonhap, ha dichiarato di aver emesso un ordine di mobilitazione dei pompieri per le operazioni di soccorso. Anche il presidente ad interim Choi Sang-mok ha dato istruzioni per dispiegare tutte le risorse e il personale disponibili contro l'emergenza. Le squadre di soccorso sono impegnate in queste ore nelle ricerche di eventuali dispersi, ha aggiunto all'agenzia di stampa Afp un funzionario del ministero dell'Interno.

Sul caso è stata già aperta un'inchiesta: il ministero dei Trasporti ha inviato anche dei funzionari sul posto per esaminare i montanti metallici e le strutture in cemento, per individuare l'origine del crollo ed eventuali responsabilità.