Polizia israeliana irrompe nel santuario francese e arresta due gendarmi di guardia, ira di Parigi Agenti israeliani sono entrati nel santuario francese di Eleona a Gerusalemme poco prima dell'arrivo del ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot e hanno arrestato due gendarmi che erano di guardia. Parigi ha convocato l'ambasciatore: "Nostro territorio da oltre 150 anni, inaccettabile".

A cura di Antonio Palma

La polizia israeliana ha fatto irruzione nel santuario francese di Eleona, a Gerusalemme, e ha arrestato due gendarmi che erano di guardia poco prima dell'arrivo del ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot. L'episodio, avvenuto oggi, ha suscitato l'ira di Parigi e innescato l'immediata reazione francese che ha convocato l'ambasciatore israeliano per una protesta formale.

“Senza essere state autorizzate a farlo, le forze di sicurezza israeliane sono entrate nel sito armate”, afferma una dichiarazione francese, riferendosi che “Il ministro non ha voluto visitare il sito in queste condizioni”. "Queste azioni sono inaccettabili", affermano da Parigi, aggiungendo: "La Francia le condanna ancora più vigorosamente in quanto si verificano in un contesto in cui sta facendo tutto il possibile per lavorare verso la riduzione della violenza nella regione".

"Oggi non entrerò nel dominio di Eleona, perché le forze di sicurezza israeliane sono entrate con le armi, senza la previa autorizzazione francese, senza accettare di andarsene ", ha detto Barrot arrivando sul posto e definendo la situazione "inaccettabile". "Questa violazione dell'integrità di un dominio affidato alla Francia rischia di indebolire i legami che sono venuto a coltivare qui con Israele, in un momento in cui tutti noi dobbiamo aiutare la regione ad avanzare sulla via della pace", ha aggiunto.

"Il dominio di Eleona non solo appartiene alla Francia da più di 150 anni, ma la Francia ne garantisce anche la sicurezza e la mantiene. L'integrità dei quattro ambiti di cui la Francia è responsabile qui a Gerusalemme deve essere rispettata", ha concluso Barrot.

Il Ministero degli Esteri israeliano attribuisce la colpa ai due agenti francesi. "Ogni ministro di un paese straniero che arriva in visita ufficiale in Israele è accompagnato dalla sicurezza per conto dello Stato, e la sicurezza accompagna gli spostamenti del ministro in ogni parte della sua visita", afferma il ministero israeliano, aggiungendo: "La visita di Barrot alla chiesa è stata accompagnata dalla sicurezza personale fornita da Israele, cosa che è stata chiarita in anticipo nel dialogo preparatorio con l'ambasciata francese in Israele. Durante la visita, è scoppiata una discussione tra le forze di sicurezza israeliane e due guardie di sicurezza francesi che si sono rifiutate di identificarsi. I due sono stati fermati dalla polizia e rilasciati immediatamente dopo essersi identificati come diplomatici”.

Secondo un giornalista dell'AFP presente sul posto, la polizia israeliana ha circondato i due gendarmi francesi prima di buttarne a terra uno. Secondo il giornalista, il gendarme si è identificato e ha gridato più volte "Non toccatemi" ma lui e il collega sono stati condotti nelle auto della polizia.