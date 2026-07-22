Piloti si ubriacano prima di salire sul volo di linea a Ginevra, l’equipaggio dell’Airbus A220 li blocca: sospesi

“Abbiamo agito immediatamente e applicato le procedure stabilite” hanno assicurato dalla compagnia aerea aggiungendo che fino alla fine dell’inchiesta interna i due non effettueranno alcun volo.

Incuranti di ogni linea guida del settore, dei regolamenti interni e anche del buonsenso, due piloti della compagnia aerea Swiss si sono ubriacati poco prima dell’orario di partenza del volo a Ginevra ma sono stati scoperti dagli altri membri dell’equipaggio e quindi segnalati e bloccati prima che mettessero piede in cabina.

L’episodio risale al maggio scorso ed è stato ricostruito, grazie e diverse testimonianze, dal sito specializzato Aerotelegraph. Stando ai racconti delle persone informate dei fatti, i due piloti erano stati assegnati a un volo di linea della filiale svizzera di Lufthansa ma la sera prima della partenza avrebbero ceduto ai vizi dell’alcol finendo per ubriacarsi completamente.

Ad accorgersene sono stati gli altri membri dell’equipaggio dell’Airbus A220 che sarebbero dovuti saliere a bordo con loro e i passeggeri poche ore dopo. Il gruppo infatti alloggiava nello stesso hotel predisposto dalla compagnia per tutto il personale di bordo e proprio qui sarebbe avvenuto il comportamento decisamente non consono dei due piloti.

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I presenti quella sera li hanno descritti come "chiaramente ubriachi" mentre sedevano al tavolo bevendo. Immediata è partita la segnalazione ai superiori che hanno fatto scattare i controlli del caso che avrebbero confermato lo stato di ebrezza dei piloti. "I segnali erano così chiari che abbiamo dovuto mettere in dubbio l'idoneità al servizio dei piloti", ha dichiarato un portavoce della compagnia.

I due protagonisti della storia quindi sono stati sospesi e al loro posto sono stati incaricati due colleghi che hanno effettuato il volo senza altri impedimenti. “L'incidente dimostra che i nostri meccanismi di sicurezza funzionano: i dipendenti si sono assunti la responsabilità e hanno segnalato il caso. Abbiamo agito immediatamente e applicato le procedure stabilite" hanno assicurato dalla compagnia aggiungendo che fino alla fine dell’inchiesta interna i due non effettueranno alcun volo.

Le regole sull'alcol per i piloti sono severissime. In Europa il livello massimo consentito per i membri dell'equipaggio è di 0,2 grammi per litro di sangue. Come spiega l’Enac, in Italia però c’è il limite zero che per il personale di condotta e di cabina si traduce in un divieto assoluto di assunzione di alcol e con test alcolemici, a campione, sugli equipaggi di operatori stranieri e nazionali. Inoltre il Regolamento Ue prevede che “ gli Stati membri provvedano ad effettuare test alcolemici sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina sia per gli operatori sotto la propria sorveglianza che per gli operatori sotto la sorveglianza di un altro Stato membro o di un Paese terzo che operano sul proprio territorio”.