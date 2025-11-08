Pilota italiano muore in un incidente aereo in Groenlandia: Ralph Salvini aveva 45 anni

Il pilota italiano Ralph Salvini, 45 anni e originario di Pisa, è morto in un incidente aereo in Groenlandia: è precipitato col suo velivolo da turismo a pochi chilometri da Nuuk.

Foto da LinkedIn.

Tragedia in Groenlandia, dove il pilota italiano Ralph Salvini è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente aereo. Salvini, 45 anni, era alla guida del suo veivolo da turismo quando è precipitato a 15 chilometri a Nord-Est di Nuuk. Il fatto si è verificato lo scorso 25 ottobre ma solo ieri il relitto è stato individuato dalle autorità locali, come ha comunicato la Farnesina.

Stando a quanto ricostruito, l’aereo era sparito durante la tratta che collegava Happy Valley-Goose Bay, nello stato canadese di Terranova e Labrador, con la Groenlandia, come riferito dalla Canadian Broadcasting Corporation (CBC). Il relitto del velivolo è stato poi rintracciato, senza alcun superstite a bordo, come confermato da Naviair, l’ente danese responsabile del controllo del traffico aereo.

Salvini viaggiava col suo velivolo da turismo proveniente dal Canada. Originario di Pisa, dove si era anche laureato in ingegneria, viveva a Manchester, dove aveva una piccola società di trasporto aereo. "Oltre alle mie responsabilità in cabina di pilotaggio – scriveva sul suo profilo LinkedIn in inglese – sono orgoglioso di guidare la visione e la crescita di Laminar Flow Ltd. in qualità di proprietario. Impegnato a migliorare sia l'esperienza del cliente che il successo dei nostri servizi di volo di linea, unisco la leadership strategica alla competenza pratica nella navigazione in diversi spazi aerei e contesti normativi".

Sui social la Dea, azienda con la quale Salvini aveva lavorato a lungo, scrive: "L'intero team di Dea è profondamente addolorato per la tragica notizia della scomparsa di Ralph Salvini. Da luglio 2015 fino alla primavera di quest'anno, Ralph è stato un pilastro della nostra organizzazione. Era anche una persona dalla personalità effervescente e chi ha lavorato con Ralph conosce l'impatto contagiosamente positivo che ha avuto durante il suo periodo con noi".