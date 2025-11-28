Pilota della Delta Airlines realizza il sogno d’infanzia: volare con il nonno che lo ha cresciuto

Il pilota Delta Malik Sinegal ha realizzato una promessa d’infanzia: far volare il nonno che lo ha cresciuto acquistandogli anche un simulatore di volo.

Un comandante della Delta Airlines ha trasformato un volo ordinario in una storia di riconoscenza familiare che ha il sapore di una promessa mantenuta. Malik Sinegal, giovane pilota originario del Mississippi, ha portato in cabina il nonno Albert Partman, l’uomo che lo ha cresciuto e che per primo aveva creduto nel suo sogno di volare.

L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è diventato il simbolo di un ritorno alle origini. Sinegal aveva raccontato spesso di quando, da bambino, osservava gli aerei decollare e prometteva al nonno che un giorno avrebbe volato con lui al comando. Un sogno coltivato anche grazie a un vecchio simulatore di volo, acquistato in un momento in cui la famiglia "non aveva davvero i soldi per permetterselo", come ha ricordato il pilota a CBS News.

Quando Albert Partman ha scoperto che il comandante del suo volo era proprio quel bambino che aveva accompagnato passo dopo passo, l’emozione lo ha travolto. "Non me lo aspettavo", ha detto. "Vederlo lì, ai comandi, è stata una delle gioie più grandi della mia vita".

Sinegal parla di "chiusura del cerchio", il punto di arrivo di un percorso condiviso. "Poter finalmente restituire a mio nonno ciò che ha seminato – la sua fiducia, i sacrifici, l’incoraggiamento – significa più di quanto riesca a dire. Avere lui accanto, mentre faccio il lavoro che amo, è un privilegio".

Il volo è diventato un’occasione speciale anche per il resto della famiglia, riunita per la prima volta a bordo dello stesso aereo sotto il comando di Malik.